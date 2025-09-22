El PP de Las Palmas de Gran Canaria elabora un plan de seguridad ante los "problemas" que sufre la ciudad

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - PP DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha avanzado este lunes el Plan 360º de Seguridad y Emergencias, que llevará como moción al próximo pleno municipal, ya que apuntó que es una iniciativa integral elaborada tras semanas de trabajo y escucha activa con policías y bomberos para abordar "uno de los problemas más graves y, sin duda, más delicados que sufre la ciudad", en relación a la seguridad.

Delgado resaltó que los datos que ha publicado recientemente el Ministerio del Interior para el primer semestre de 2025 "desmienten el mantra" de que es la segunda ciudad más segura de España, "al reflejar un aumento del 22% en las infracciones graves y un 80% en los delitos contra la libertad sexual", según ha informado el PP en nota de prensa.

A ello sumó los informes criminológicos de la Policía Local, "usados por el propio ayuntamiento para solicitar nuevas cámaras, que confirman un incremento del 22% de 2024 a 2025". Delgado indicó que "lo básico está fallando. Y cuando lo ordinario falla, la ciudad se resiente".

En este marco, apuntó se ha presentado un plan "serio, medible y aplicable desde hoy, con participación de los cuerpos de seguridad y orientado a resultados". La portavoz del PP en el ayuntamiento capitalino expuso que el Plan 360º de Seguridad y Emergencias pivota sobre "cuatro ejes fundamentales", tales como son la creación de un Observatorio Municipal de Seguridad para tener "datos fiables y actualizados", identificando las "zonas calientes" de la ciudad y "aportar transparencia".

Asimismo se refirió a la prevención y la coordinación operativa "inmediata" entre seguridad y otras áreas municipales, de tal forma que ante la "detección de un problema, se actúe con rapidez" en ámbitos como el alumbrado, la poda o el mantenimiento urbano, porque señaló que "está demostrado que la mejora de la iluminación y del entorno reduce la criminalidad".

En cuanto al tercer eje citó la reactivación y el refuerzo de la Policía Local. En este sentido, reclamó la "vuelta de la policía de barrio y la recuperación" de unidades que se han visto "gravemente mermadas, tales como la unidad contra el menudeo de droga, que ha pasado de 30 efectivos a 10, según los propios sindicatos".

Delgado señaló que cuando las cifras de tráfico de drogas descienden, teme que "no es porque haya menos actividad, sino porque hay menos policías para controlarla". Añadió que actualmente hay unos 500 agentes en la ciudad, "cuando por ratio corresponderían más de 800", y la oferta de empleo público de 2021 "ha tardado cuatro años en tramitarse, de modo que los 45 nuevos policías aún no patrullan porque siguen en formación".

En este sentido, consideró que esto "no puede seguir así", ya que se necesita "un plan de rejuvenecimiento, cubrir bajas y jubilaciones y acelerar la incorporación de los agentes".

Por último, indicó que el cuarto eje del plan es la apuesta por la tecnología, señalando que "no se trata solo de siete videocámaras, sino de un sistema real de videovigilancia que funcione, con drones, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas al servicio de los ciudadanos para garantizar su seguridad".

Delgado aprovechó también para trasladar las demandas del Cuerpo de Bomberos, que "sufre una gravísima falta" de efectivos y una plantilla "envejecida, con una media de 52 años". Además reclamó más formación, actualización de protocolos y reglamentos, así como mejoras en prevención y salud laboral.

Asimismo consideró "inaceptable la falta" de coordinación existente, no solo entre Policía Local y Bomberos, sino también con otras administraciones como la Autoridad Portuaria, el Consorcio de Emergencias y el 112. Para Delgado es necesario que la alcaldesa de la capital grancanaria reconozca la situación y "si quieren aplicar este plan, perfecto. Si prefieren otro, también, pero que actúen ya" porque la ciudad "no puede permitirse seguir con esta inseguridad en las calles".