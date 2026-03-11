PP pide la comparecencia de la directora del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria por el "retraso" en los proyectos

PP de Gran Canaria pide la comparecencia de la directora del Consorcio de Vivienda por el retraso de los proyectos - CEDIDO POR PP DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia la próxima semana en Comisión de Pleno de la directora gerente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Lourdes Armas, para que informe sobre los motivos del "retraso" que acumulan los diferentes proyectos de construcción de vivienda pública previstos en la isla.

En un comunicado, el PP ha señalado que el objetivo de esta petición es conocer el estado de las actuaciones "anunciadas en reiteradas ocasiones" por el vicepresidente del Cabildo y consejero de Vivienda, Augusto Hidalgo, para la construcción de 421 casas públicas de alquiler asequible.

Los populares quieren poner de manifiesto así la "incapacidad" de NC y PSOE para dar respuesta al problema de acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de los grancanarios, "pues tras casi once años de gobierno no se ha construido ni una sola promoción pública, y la única actuación en marcha, las 63 viviendas de El Secadero, sigue acumulando retraso y no estará finalizada en el plazo previsto".

En relación a este proyecto, financiado en un 26% con fondos Next Generation, el PP ha recordado que el comienzo de las obras se fijó inicialmente para principios de 2024 pero no fue hasta abril de 2025 cuando se puso la primera piedra, estableciendo un plazo de ejecución de 16 meses.

"Sin embargo, esta semana hemos visitado las obras y, al ritmo actual, mucho nos tememos que pasará el verano y los trabajos no habrán concluido en la fecha prevista", matizaron desde el partido.

Respecto a las 240 viviendas públicas anunciadas por Augusto Hidalgo en el barrio capitalino de Las Torres, junto al centro comercial Las Ramblas, el PP criticó que este año sólo se vayan a destinar 100.000 euros de los 39,6 millones de inversión previstos.

Además, añadió que el suelo donde está previsto levantar las viviendas está reservado para uso religioso y deportivo, por lo que será necesario un cambio en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria "que casi con total seguridad retrasará el inicio de las obras, fijado para el próximo año".

Con todo, el Grupo Popular también preguntará a la directora del Consorcio por las 25 viviendas previstas en Santa Lucía de Tirajana, las 32 previstas en Gáldar y las 45 en Santa María de Guía, "cuya construcción ni siquiera se ha iniciado", así como por la fecha de finalización de las 16 viviendas colaborativas que se están edificando en Valleseco "y que según Augusto Hidalgo se iban a entregar el pasado otoño".

Por todo ello, el PP planteará darle un "giro total" a la política de vivienda del Cabildo "impulsando un verdadero plan para la adquisición de suelo y construcción de vivienda pública en todos los municipios, así como el fomento de la colaboración público-privada y la puesta en marcha de ayudas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables".