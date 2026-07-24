El PP pide un espacio público de tributo a Yeremi Pino en Las Palmas de Gran Canaria tras ganar el Mundial

Yeremi Pino celebrates on stage during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado este viernes que el Grupo Municipal Popular llevará al próximo Pleno un ruego para solicitar a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que el Ayuntamiento dedique un espacio público de la ciudad al futbolista Yéremy Pino tras proclamarse campeón del mundo con la selección española de fútbol.

Para el Partido Popular, Pino ha protagonizado uno de los mayores hitos deportivos de la historia reciente de la ciudad al convertirse en el "único" futbolista natural de Las Palmas de Gran Canaria que ha conquistado un Campeonato del Mundo de fútbol con la selección española absoluta.

"Nuestra ciudad tiene el privilegio de contar con un campeón del mundo y creemos que ese logro merece un reconocimiento permanente por parte de toda la ciudadanía. Es un motivo de orgullo colectivo que debe quedar reflejado en nuestros espacios públicos", afirmó Jimena Delgado.

La portavoz popular mostró además su sorpresa porque, días después de la histórica victoria de la selección española, el Ayuntamiento todavía no haya impulsado ningún reconocimiento institucional al futbolista grancanario.

"Nos extraña que otros ayuntamientos ya hayan realizado homenajes a sus campeones del mundo y que, sin embargo, la ciudad que vio nacer a Yéremi Pino siga sin dar ningún paso para reconocer públicamente una gesta deportiva de esta magnitud", señaló Delgado, quien se mostró convencida de que dicho reconocimiento acabará teniendo lugar.

Desde el Partido Popular consideran que la conquista del Mundial ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo y se ha convertido en un acontecimiento que ha unido a miles de ciudadanos, recoge una nota del PP.

"Durante estos días hemos visto cómo vecinos de todas las edades, barrios e ideologías han celebrado juntos un éxito que hacía mucho tiempo que no vivíamos. El fútbol ha vuelto a unir a nuestro municipio alrededor de unos valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el compañerismo y el orgullo de representar a nuestro país", destacó Delgado.

En este sentido, los populares consideran que dedicar un espacio público a Yéremy Pino servirá también para conservar el recuerdo de una de las mayores gestas del deporte español.

"Igual que recordamos a quienes han contribuido al desarrollo cultural, científico o social de Las Palmas de Gran Canaria, también debemos reconocer a quienes han llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto del deporte mundial", explicó la portavoz popular.

El Partido Popular confía en que el gobierno municipal atienda este ruego y que el reconocimiento cuente con el respaldo unánime de toda la corporación.

"Estamos convencidos de que este homenaje está por encima de cualquier diferencia política. Yéremy Pino ha hecho historia para España y también para Las Palmas de Gran Canaria. Ahora le corresponde a su ciudad devolverle una pequeña parte de todo el orgullo que nos ha hecho sentir", concluyó Jimena Delgado.