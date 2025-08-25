Los precios industriales suben un 8,3% en Canarias durante julio, el mayor incremento del país

Archivo - Industria impulsa 36 proyectos de I+D+i con ayudas INNOVA por 3,4 millones. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron en las islas Canarias un 8,3% en julio respecto al mes anterior, el mayor incremento del país y muy por encima del incremento registrado en España (0,3%), según los datos publicados por el INE y recogidos por Europa Press.

El IPRI registró en junio variaciones anuales positivas en trece comunidades y negativas en cuatro. Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,3%), Illes Balears (7,2%) y Principado de Asturias (6%), mientras que Andalucía (-6,1%), Región de Murcia (-2,6%) y Castilla-La Mancha (-2%) presentaron las tasas más bajas.

Por su parte, en Canarias los bienes de consumo tuvieron un aumento del 3,3% interanual --los bienes de consumo duradero subieron un 2,4% y los bienes de consumo no duradero un 3,3%--; los bienes de equipo crecieron un 1,3%; los bienes intermedios un 1,9%; y la energía un 8,4%.

