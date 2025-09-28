Los Premios al Deporte Canario 2025 reconocerán a la tenista Carla Suárez, un "icono del deporte canario y español" - CONSEJERÍA DE DEPORTES

La mención honorífica que recibirá será compartida con el periodista Domingo Álvarez sucediendo en esta categoría al homenaje realizado en 2024 al baloncestista Sergio Rodríguez

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios al Deporte Canario reconocerán el legado de la tenista Carla Suárez con una mención honorífica, distinguiéndola como una de las grandes figuras de la historia del deporte en las islas.

La entrega del reconocimiento tendrá lugar el 3 de octubre durante la gala oficial de los Premios al Deporte Canario que se celebrará en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de la capital tinerfeña, según ha precisado la Consejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno canario.

Carla Suárez Navarro está considerada la mejor tenista de la historia de Canarias y una de las grandes figuras del tenis español. En su trayectoria profesional alcanzó el número 6 del mundo en el ranking de la WTA y conquistó dos títulos en el circuito, en Doha 2016 y Oeiras 2014, además de disputar once finales y mantenerse durante más de una década entre las mejores raquetas del planeta.

En torneos del Grand Slam alcanzó en varias ocasiones los cuartos de final en Roland Garros, el Abierto de Australia y el US Open, consolidándose como una jugadora de referencia en élite mundial.

Además, puntualiza el Ejecutivo canario, defendió la camiseta de la selección española en más de cuarenta eliminatorias de Copa Federación y Billie Jean King Cup, siendo parte esencial del equipo en sus mejores años y transmitiendo siempre una imagen de liderazgo y humildad.

HITOS DESTACADOS

Entre sus hitos más destacados figuran victorias sobre grandes nombres del circuito como Venus Williams, Simona Halep, Angelique Kerber o Caroline Wozniacki. Permaneció durante siete temporadas consecutivas en el top-20 mundial y fue reconocida por la WTA con el Premio a la Jugadora con Mayor Espíritu de Lucha en 2016, un reflejo de su carácter competitivo y su capacidad de superación.

Su carrera estuvo marcada también por su capacidad de superación. En 2020 fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, que superó tras meses de tratamiento, logrando volver a competir al máximo nivel y protagonizando uno de los regresos más inspiradores del deporte reciente.

En 2025 ha iniciado una nueva etapa como capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, desde donde asume el reto de guiar a las jóvenes generaciones de jugadoras con la experiencia acumulada en sus años de élite.

ORGULLO Y RECONOCIMIENTO

Con motivo de la concesión del galardón, Suárez ha expresado su emoción, mostrando su agradecimiento por este galardón que "ensalza a distintas figuras del deporte de las islas" y que, ha dicho, es un reconocimiento que le "llena de orgullo".

La tenista grancanaria ha añadido que durante su carrera profesional ha llevado con orgullo el nombre de su tierra por todos los rincones del mundo, "teniendo muy presente nuestra identidad". "Siento un profundo honor por mis raíces y el cariño de mi gente es uno de los mayores logros a los que puedo aspirar después de una larga carrera deportiva", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha destacado a Carla como "un icono del deporte canario y español". De este modo, ha destacado como su ejemplo trasciende lo meramente deportivo, ya que representa "la lucha, la constancia y la capacidad de superar las dificultades".

Suárez ha reconocido, asimismo, que la deportista "sigue hoy devolviendo al tenis lo que le dio, inspirando a las nuevas generaciones de jugadoras".

