Los Premios al Deporte Canario 2026 reconocen el talento y la trayectoria de figuras y entidades destacadas en las islas

Gala de los Premios al Deporte Canario 2026, a 13 de noviembre de 2026, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA DE DEPORTES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El deporte canario ha sido reconocido este viernes con celebración de la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, organizados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, una gala en la que se ha destacado "el talento y la trayectoria" de los grandes protagonistas del deporte en las islas.

El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria acogió una ceremonia en la que se reconocieron los éxitos, las trayectorias y la contribución al deporte de algunas de las figuras y entidades más destacadas de las islas, en un acto presidido por el vicepresidente Manuel Domínguez y que contó también con la presencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales.

En las categorías principales, el reconocimiento a la mejor trayectoria individual fue concedido ex aequo a los futbolistas Pedri González y Yéremy Pino, campeones del mundo con la selección española en 2026, y al luchador Eusebio Ledesma, una de las grandes figuras actuales de la lucha canaria, según ha precisado la Consejería de Deportes en una nota.

El Rocasa Gran Canaria recibió el premio al mejor equipo, mientras que la baloncestista Elena Buenavida fue distinguida como deportista promesa y el paratriatleta Lionel Morales, como mejor deportista adaptado.

DOS NUEVAS CATEGORÍAS

La edición de este año incorporó dos nuevas categorías, dedicadas a reconocer el trabajo de quienes desempeñan funciones esenciales en la competición. El entrenador Dejan Ojeda recibió el premio a la mejor dirección técnica, mientras que la árbitra internacional de baloncesto Ariadna Chueca fue reconocida por su labor arbitral.

La distinción al deporte e igualdad recayó en la jugadora de baloncesto Maite Cazorla y el premio a la entidad destacada en promoción deportiva fue para el Club de Atletismo Insular (CAI) Gran Canaria.

Además, la ceremonia rindió un homenaje especial a Luis Doreste, primer campeón olímpico canario y primer deportista español en conquistar dos medallas de oro olímpicas, con la concesión de una mención honorífica por su extraordinaria trayectoria en la vela.

En el ámbito de los deportes tradicionales y autóctonos, Salvador Sánchez *Borito* recibió el Premio Pedro Molina por toda una vida dedicada a la lucha canaria; Tino de la Nuez, histórico armador y presidente del bote Guerra del Río, fue distinguido con el Premio Especial Federación, y la tripulación femenina del Güi Güi obtuvo el Premio a la Igualdad por su papel pionero en la incorporación de las mujeres a la vela latina canaria.

TRES EDICIONES DE RECONOCIMIENTO

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha destacado que los Premios al Deporte Canario se han consolidado en apenas tres ediciones como el gran reconocimiento del Archipiélago a quienes, con su esfuerzo, su talento y su sacrificio, elevan el nombre de nuestras islas dentro y fuera de ellas".

"Deportistas como los premiados de este año", ha continuado, "son un ejemplo para nuestras jóvenes promesas y una demostración de que el deporte canario está en su mejor momento". El vicepresidente ha subrayado además que "esta gala es también una apuesta por el talento, la salud, la educación y la igualdad".

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha destacado que "pocas cosas representan tan bien lo que somos como pueblo como nuestro deporte".

"Somos tradición y modernidad, nuestras raíces y también los sueños de quienes salen de las islas para conquistar el mundo. Cada uno de los premiados representa una parte de nuestra identidad y nos recuerda que Canarias puede ser pequeña en el mapa, pero es inmensa en talento, en corazón y en ganas de llegar lejos", ha dicho.

Asimismo, Suárez ha hecho extensivo este reconocimiento a las familias y a quienes trabajan cada día por el deporte canario.

"Detrás de cada medalla hay muchos madrugones, viajes interminables, sacrificios y personas que estuvieron ahí mucho antes de que llegaran los aplausos. Estos premios también pertenecen a las madres, los padres, los entrenadores, los clubes y las federaciones que acompañan a nuestros deportistas. La grandeza de nuestro deporte va mucho más allá de sus campeones: está en nuestra gente, en nuestra historia y en la capacidad que tenemos para superar las dificultades sin perder nunca nuestras raíces".

Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó que "el deporte es una herramienta fundamental para construir una sociedad más cohesionada, justa y con mayores oportunidades. En Gran Canaria tenemos claro que debemos apoyar la actividad deportiva desde la base, con una visión democrática que permita que llegue a toda la ciudadanía. Nuestros grandes deportistas nos inspiran a soñar y a mirar hacia lo más alto, pero sabemos que el verdadero trabajo empieza con los pies en el suelo, apostando por el deporte de base como motor de cohesión social y de futuro".