Los V Premios ISLA, que reconocen el talento digital emergente, llegan el 11 de abril al Auditorio de Tenerife

Presentación de los detalles de la quinta edición de los Premios Isla, a celebrar en el Auditorio de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gala de los Premios ISLA, que reconocen el talento emergente en el ámbito digital en la isla a través de 20 categorías, tendrá lugar el próximo 11 de abril en el Auditorio Adán Martín, en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo ha anunciado el Cabildo de Tenerife, junto a la Agencia Isla Influencia, este martes, cuando se han ofrecido los detalles de la gala Digital Talents Tour Tenerife, una iniciativa que tiene como objetivo acercar a los jóvenes universitarios al talento digital, el emprendimiento y las nuevas oportunidades profesionales.

En el marco del Digital Talents Tour, ya se han desarrollado diversas acciones dirigidas a los jóvenes, como encuentros en el IES César Manrique, con más de 200 alumnos, y en la Universidad Europea de Canarias, según ha recordado la corporación insular en una nota, en donde hace balance de la actividad de la iniciativa.

Durante la presentación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha puesto en valor el crecimiento del sector digital en Tenerife y su impacto en el empleo.

Ha señalado que en los meses de enero, febrero y marzo de 2026 se han registrado 8.343 contratos relacionados con el sector digital. Además, ha añadido, el volumen de contratos en el sector digital ha crecido de forma sostenida, pasando de 35.449 en 2023 a 41.381 en 2025, lo que supone un incremento del 17 %.

UN "BUEN" MOMENTO CULTURAL

Dávila, así como el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, han recalcado que iniciativas como los Premios ISLA "no solo reconocen el talento existente", sino que inspiran a nuevas generaciones, generaran oportunidades y consolidan "un ecosistema donde creatividad, tecnología y compromiso social avanzan de la mano".

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha resaltado la importancia de los galardones, enfatizándolos en un contexto en el que Canarias "vive un buen momento cultural desde las islas hacia el mundo", resaltando con ello la necesidad de hacer "uso responsable de los contenidos digitales".

El director de Isla Influencia, Roberto Marthin, ha recordado que los Premios ISLA surgen en 2022 para reconocer el trabajo de los creadores de contenido y profesionales digitales más influyentes en 20 categorías.

Además, ha puntulizado, en la edición se incorpora la categoría Talento Nacional, convirtiéndose en un escaparate del talento español con proyección internacional de jóvenes investigadores y emprendedores españoles que estarían aplicando la ciencia y la tecnología con un impacto "directo" sobre la vida humana.