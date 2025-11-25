El presidente de Canarias cree necesario aplicar la "política útil" ante el "ruido" actual en España

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado necesario aplicar la "política útil" ante el "ruido" actual que se vive en España, donde las "cosas empiezan a ponerse feas", creando el "espacio donde los populismos xenófobos, fascistas, crecen como pez en el agua".

De esta forma, Clavijo se refería a la pregunta que, durante la sesión de control al Gobierno canario en el Parlamento regional, le ha hecho la diputada del Grupo Popular Luz Reverón sobre si considera oportuno un adelanto electoral a nivel nacional en el contexto actual.

El presidente canario admitió que esta "no" es una legislatura "al uso", ya que "ni siquiera se ha aprobado un solo presupuesto", a lo que sumó el "ambiente de crispación y tensión" que se vive tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, "sin precedentes, donde solo hay espacio para el ruido, para el insulto, para el desprecio".

Además, añadió, que actuamente hay un "Poder Ejecutivo que está gobernando sin el apoyo del Legislativo y un continuo cuestionamiento del Poder Judicial", apuntando que desde el momento en que en esta legislatura "todo eso se ha mezclado" y "hay presidentes del Gobierno que declaran sentencias antes de que se dicten o que cuestionan" los tribunales, las "cosas empiezan a ponerse feas".

Todo esto, consideró, lleva a crear "el espacio donde los populismos xenófobos, fascistas, crecen como pez en el agua" ante el "hartazgo generalizado" de la ciudadanía con la clase política. Por ello, indicó que "todos" deberían reflexionar y "tratar de no contribuir a ese ruido, tratar de aplicar la política útil", así como "dar estabilidad" y "demostrar, como en Canarias", que se pueden alcanzar acuerdos por el interés general de la ciudadanía.

Clavijo defendió "la política de altura", abogando porque "todos" dejen "aparte los intereses políticos, personalistas o, desde luego particulares, para trabajar por el bien común". Por su parte, dijo, el Gobierno canario está "para trabajar", así como para "resolver los problemas con más o menos acierto, con más o menos celeridad, pero nunca para dejar una Canarias peor" de la que se encontraron.

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Luz Reverón justificó la pregunta porque, dijo, el Gobierno de España "ha perdido toda la credibilidad moral y política", ya que en el caso del archipiélago apuntó que "ni la agenda canaria que se firmó para poder investir a Pedro Sánchez, ni tener la presencia de un ministro canario", ha "ayudado" al futuro de las islas.

Reverón criticó que el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está "ahora más preocupado por sus problemas y por sus responsabilidades políticas que por los intereses" del archipiélago canario.