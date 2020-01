El presidente canario se muestra a favor de reformar el código penal y rechaza que se trate de "mercadeo" con ERC

Publicado 23/01/2020 20:26:25 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este jueves su disposición a reformar el código penal, así como la Constitución, y ha rechazado que se trate de un "mercadeo" con ERC.

"El código penal se tiene que actualizar", aseveró Torres, para lograr que los delitos estén "graduados" a su época. Para el presidente autonómico "modificar un código penal no es malo sino necesario" y dijo 'comprar' la idea de que no se mercadee con el texto, aunque cree que "no" es el caso.

Torres recordó en el transcurso de la jornada 'Diálogos en Presidencia del Gobierno', organizada por eldiario.es y Canarias Ahora, que el acuerdo de investidura con ERC es "público" y "no aparece la modificación del código penal". Lo contrario es, aseguró, un "pensamiento malévolo" y considera que "quien lo dice lo tiene que demostrar".

Además, el presidente de Canarias defendió que sigue confiando en que "los problemas políticos hay que solventarlos desde el punto de vista político", aunque dijo carecer de la receta para resolver la problemática independentista en Cataluña.

Rechazo la "violencia" o la "opresión" como solución en incidió en que "como es un problema político hay que solventarlo desde la política".