Presidente del TSJC cree "peligroso" que los poderes públicos deslicen insinuaciones o críticas a las resoluciones

Archivo - Juan Avello, en la toma de posesión como presidente del TSJC - TSJC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha considerado "peligroso" que los poderes públicos deslicen insinuaciones o directamente critiquen las resoluciones judiciales, al tiempo que ha defendido que "no hay ningún juez en España que dicte una resolución que no sea ajustada".

"Yo creo que es muy importante, nosotros como Poder Judicial, tenemos que estar donde tenemos que estar, tenemos que informar y explicar a los ciudadanos que todas y cada una de las resoluciones judiciales que se dictan lo son en base a criterios jurídicos, en base a la aplicación de la normativa legal vigente, principio de legalidad, sometimiento al Estado de Derecho y sometimiento a la ley", ha apuntillado en declaraciones a los periodistas en el acto de apertura del año judicial.

Además, agregó, si una resolución judicial "no es ajustada, está el sistema de recursos" porque "es un Estado de Derecho y lo que decide un juez se puede revisar". En este sentido, ha expuesto que las resoluciones judiciales "se pueden criticar" y de hecho "todas", matizó, "se critican a través del cauce de los recursos" y "desde un punto de vista jurídico" como, dijo, ocurre cuando un letrado en una sentencia que "no le es favorable, se critica, se critica muy duramente".

Por ello, ha asegurado que "es peligroso" que los poderes públicos "deslicen esas insinuaciones, bueno, a veces no insinuaciones, sino de forma directa", ya que ha defendido que "no hay nada inocuo".

A ello, expuso, que la "gran fortaleza" de un Estado de Derecho es que los ciudadanos "confíen en sus instituciones", es decir, que un ciudadano "sepa que cuando tenga que ir a un juzgado o a un tribunal le van a resolver en derecho, no porque sea alto, guapo, bajo o que el juez sea amigo del contrario".