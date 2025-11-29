El primer 'Tardeo +60', por un envejecimiento activo en Canarias, llega este domingo a Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer 'Tardeo +60' llega este domingo a Santa Cruz. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias que busca fomentar el envejecimiento activo y promover espacios de encuentro entre generaciones.

La actividad tendrá lugar desde las 16:00 a 21:00 horas, en la Plaza del Príncipe, "un gran punto de reunión animado" por la música, el baile y la convivencia, según ha precisado el consistorio capitalino, que colabora en la iniciativa, en una nota.

El programa contará con distintas actuaciones, entre ellas la del cantante chicharrero Jadel, que liderará la propuesta artística con un repertorio diseñado especialmente para animar al público.

Además, con motivo de la víspera de San Andrés, la cita incluirá también un brindis con castañas y vino, reforzando el ambiente festivo y la conexión con las tradiciones locales.

Este encuentro, en el que colabora el Ayuntamiento santacrucero, se integra en la estrategia municipal de participación activa, orientada a construir una ciudad "más inclusiva, cercana y comprometida con las necesidades de las personas mayores".

Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha invitado a toda la ciudadanía, especialmente a las personas mayores del municipio, a disfrutar de esta jornada festiva que combinará tradición, música y convivencia, y que, detallan, prevé convertirse en un encuentro habitual en la vida social de la ciudad.