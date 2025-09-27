Primero Canarias defiende una candidatura única de partidos de las islas de cara a las elecciones generales - PRIMERO CANARIAS

Desde la dirección se buscará el apoyo de las bases del partido a esta propuesta en su congreso constituyente de octubre, a donde se invitará a NC y CC, entre otras formaciones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Municipalistas Primero Canarias, la organización política impulsada por los alcaldes, cargos públicos y dirigentes "independientes y renovadores" del nacionalismo progresista en Gran Canaria, promoverá la creación de una Mesa de Unidad para buscar la confluencia de todos los partidos del archipiélago, entre ellos Coalición Canaria y Nueva Canarias, de cara a las próximas elecciones generales.

En un comunicado, la formación detalla que el primer objetivo de esta iniciativa, sin perjuicio de futuros escenarios de colaboración, será conformar una candidatura unificada que pueda alcanzar "la máxima representación posible" en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con el fin de defender "con fuerza" los intereses de Canarias en Madrid.

Para ello, el presidente de la Comisión Gestora de Primero Canarias, Óscar Hernández, espera conseguir el apoyo de las bases de Primero Canarias en el congreso constituyente de esta formación, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de octubre en la Ins8tución Ferial de Canarias (INFECAR), en Las Palmas de Gran Canaria.

CONGRESO

Así, al acto de clausura del congreso estarán invitadas todas las fuerzas políticas de "obediencia canaria", incluyendo Coalición Canaria, Nueva Canarias y los partidos insulares y municipales de las ocho islas, que podrán escuchar la propuesta de esa Mesa de Unidad Canaria de boca del propio Óscar Hernández, en su intervención final prevista.

Recalca la organización política que la Mesa de Unidad propuesta por los municipalistas se presentará como un movimiento "abierto y plural" que pretende reunir a personas de distintas islas y diferentes sensibilidades políticas en torno a la defensa de Canarias.

La Mesa de Unidad propuesta por Primero Canarias, defienden, se presenta además como una "opción estratégica frente al hartazgo de la ciudadanía y el peligroso auge de la ultraderecha", ofreciendo al electorado una "alternativa" centrada en la defensa del archipiélago: "una candidatura de unidad que ponga en valor lo que nos une como canarios".