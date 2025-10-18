Primero Canarias designa a Óscar Hernández como presidente para arrancar un proyecto "sólido e ilusionante"

El partido defiende un "proyecto transversal" de amplio espectro político encaminado a "buscar soluciones"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Municipalistas Primero Canarias ha elegido este sábado a su primer presidente, Óscar Hernández. El nuevo proyecto político, impulsados por alcaldes, dirigentes y militares independientes que se postulan como "renovadores del nacionalismo progresista", que celebra este fin de semana en Infecar su primer Congreso.

Arropados por más de 1.500 personas, entre ellos compromisarios procedentes de las 18 asambleas y organizaciones municipalistas, partidos partidos --Coalición Canaria, con la asistencia de varios nacionalistas, entre ellos el presidente canario Fernando Clavijo, así como el PP, PSOE, ASG, AHI, Asamblea Majorera, etc.--, diferentes organizaciones y colectivos de la sociedad civil, así como asociaciones, empresas y sindicatos.

"Hoy es el inicio de una nueva era de compromiso auténtico y profundo por el futuro de Canarias y por su gente. Este proyecto nace, como ustedes lo saben y lo hemos repetido en muchas ocasiones, con la convicción de que nuestra tierra merece una gestión valiente, progresista, nacionalista y profundamente ligada a su gente", ha defendido Hernández en sus primeras palabras tras ratificar su responsabilidad como presidente de la formación.

Hernández ha celebrado que hoy el partido arranque esa "responsabilidad de trabajar incansablemente" desde el municipalismo, precisamente para asegurar "que la soberanía y el bienestar de Canarias" sean "la prioridad absoluta" de cada una de sus decisiones. "La defensa del territorio es innegociable", ha dicho.

A ello ha añadido la prioridad de este "municipalismo progresista y nacionalista" de "fomentar la actividad económica y el empleo, la generación del bienestar y la riqueza, la educación, la sanidad, las políticas de vivienda y el desarrollo vital y profesional de los jóvenes", entre otros aspectos.

"Hemos tenido muchos momentos de tensión, pero el esfuerzo ha merecido la pena, porque arrancamos con un proyecto sólido e ilusionante, con unos magníficos cimientos, y lo más importante, con unas posibilidades de crecimiento infinitas", ha subrayado Hernández, que ha tildado este proyecto político de "abierto y plural".

Ha reiterado la propuesta de entablar una mesa de unidad de acción política en Canarias para confluir con otras formaciones de las islas de cara a las próximas elecciones. "El diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos es uno de ls fundamentos y pilares de esta tarea", ha enfatizado el primer presidente de Primero Canarias, que ha confiado en "todas esas cosas que nos unen" en política, ese "arte de dialogar y buscar soluciones".

Ha concluido con el deseo de que se pueda defender, asimismo, "la unión frente a la división", explorando a "sabiendas la diversidad" porque, ha dicho, "no tenemos que profesar la misma ideología", pero sí estarán "obligados" a buscar "lo que nos une". "Unidos, somos imparables. Primero Canarias, siempre", ha deslizado.

SOBRE LA FORMACIÓN MUNICIPALISTA

Apenas cinco meses después de la creación de su comisión gestora y de su inscripción en el registro de partidos políticos, la formación ha fijado hoy las bases de su modelo organizativo y designado a sus órganos de gobierno, ratificando como presidente a Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y líder de Roque Aguayro, una de las organizaciones impulsoras de este nuevo espacio político, junto al Bloque Nacionalista Rural de Gáldar.

La cita, que se ha desarrollado este viernes y el sábado en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) de Las Palmas de Gran Canaria, ha acogido la participación de un total de 300 compromisarios procedentes de las 18 asambleas y organizaciones municipalistas que por ahora forman parte de la organización, aunque también han estado invitados al acto de clausura representantes de medio centenar de organizaciones municipales independientes de todas las islas, con quienes se han establecido contactos para su posible integración.

Al acto de clausura del congreso de este sábado, que ha estado abierto al público, se han invitado a diferentes organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones, empresas y sindicatos. En cuanto a los partidos políticos, además de los independientes ya mencionados, se ha cursado invitación al PSOE, PP, Sumar, Podemos, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

DETALLES DEL CONGRESO

El congreso se estructura este fin de semana en tres ponencias y 23 resoluciones. En concreto, la ponencia de estatutos establecerá las normas internas que garantizan el "carácter democrático, transparente y horizontal" de la nueva organización. La ponencia ideológica fijará la ideología "municipalista, nacionalista y progresista", despejando las "interpretaciones tendenciosas que han tratado de poner etiquetas falsas o dibujar caricaturas intencionadas para intentar desvirtuar el proyecto y frenar la ilusión", según ha explicado la formación.

Por su parte, la ponencia política, que ha definido el marco de acción política y las propuestas concretas de Primero Canarias, ha sido elaborada por Roque Aguayro.

Defiende la formación, asimismo, que el municipalismo que guía la práctica política de Primero Canarias en ayuntamientos como Agüimes o Gáldar se fundamenta "en la horizontalidad, el trabajo en los barrios, la escucha activa a pie de calle, la honradez, los valores éticos y la capacidad de gestión".

De este modo, puntualizan, las 23 resoluciones del congreso hablarán de ello, con propuestas concretas en diversos temas de actualidad e interés para Canarias, como vivienda, flujos migratorios, modelo turístico, medio ambiente, oportunidades para los jóvenes, cuidados para las personas mayores y personas en situación de dependencia, fiscalidad, reto demográfico o igualdad, entre otras.