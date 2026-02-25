Primero Canarias estrecha lazos en El Hierro en busca de una mesa de unidad nacionalista para las Generales

Reunión de representantes de Primero Canarias con dirigentes nacionalistas de El Hierro para articular una mesa de unidad para las Elecciones Generales - PRIMERO CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 25 (EUROPA PRESS)

Una delegación de Municipalistas Primero Canarias se ha reunido este miércoles en Valverde con dirigentes y cargos públicos independientes de la isla de El Hierro con el fin de presentar su propuesta de una 'Mesa de Unidad Canaria' de cara a las próximas Elecciones Generales.

Esta es la tercera ronda de contactos tras las celebradas con anterioridad en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

El encuentro contó con la participación del senador Javier Armas (AHI), el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (AHI), y la secretaria de organización de la Agrupación Herreña Independiente y consejera del Cabildo de El Hierro, Asunción Amaro.

También estuvieron presentes los alcaldes de Valverde, Carlos Brito, y La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas.

Por parte de Primero Canarias asistieron los principales impulsores de esta nueva organización, los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández, y Gáldar, Teodoro Sosa, también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria.

Además de para recoger propuestas y aportaciones, el encuentro sirvió para constatar el "interés" que existe en El Hierro de participar en este nuevo proyecto de unidad de acción política de Canarias en Madrid, recoge una nota de la formación.

El presidente municipalista, Óscar Hernández, señaló la necesidad de unir el voto canario en un contexto actual de máxima polarización política.

"Si no hay unidad, el voto de lealtad canaria acabará diluyéndose", dijo.

En representación de los independientes herreños, Javier Armas subrayó que "el futuro de Canarias pasa por tener fuerza propia en Madrid". "Tenemos que llamar la atención de todas las islas para concentrar el voto de lealtad canaria", resaltó, "porque si el voto canario se dispersa quien pierde es Canarias y su gente".

En este sentido, abogó por la unidad de las fuerzas independientes, municipalistas y nacionalistas de forma que se "optimice" el voto y se consiga más representación canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Está previsto que en las próximas semanas continúen los contactos para la Mesa de Unidad Canaria en La Gomera y La Palma, para posteriormente centrar los esfuerzos en las islas de Tenerife y Gran Canaria, antes de convocar una reunión conjunta de todas las fuerzas independientes, municipalistas y nacionalistas del archipiélago.