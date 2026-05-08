Prisión provisional para el hombre acusado de matar a su expareja en Santa Úrsula (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número dos y Violencia Sobre la Mujer en La Orotava ha dictado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que mató presuntamente a su expareja el pasado miércoles en Santa Úrsula.

Al detenido se le imputan los delitos de asesinato con la agravante de parentesco, de género y de aprovechamiento de circunstancias de tiempo y lugar; asesinato en grado de tentativa y amenazas.

Además, como medida cautelar se dictó la prohibición de comunicación con la madre y con el hermano de la fallecida durante la tramitación del procedimiento, informan desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado miércoles cuando el hombre accedió a la vivienda de la madre de su expareja, donde dormía, y le asestó una puñalada.

Igualmente agredió con arma blanca a la madre de la víctima, que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).