Prisión provisional para el hombre que apuñaló y dejó herida grave a su pareja en Arico (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona --con competencias sobre estos delitos tras el proceso de comarcalización de los juzgados-- ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre que supuestamente apuñaló a su pareja sentimental en Arico, dejándola gravemente herida.

En este momento, detalla la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se le imputa indiciariamente un delito de tentativa de homicidio si bien esta tipificación podría variar en el curso de la instrucción.

La joven, de 26 años, sufrió varias heridas en todo su cuerpo tras ser acuchillada en el interior de una vivienda en el barrio de La Jaca, y se encuentra ingresada en estado grave en el Hospital de La Candelaria.