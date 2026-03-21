Proceden al cierre de la GC-60 ante la gran cantidad de desprendimientos por la borrasca 'Therese'

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha procedido este sábado al cierre temporal de la GC-60, una vía que, con el paso de la borrasca 'Therese', se encuentra "totalmente inoperativa" por la gran cantidad de desprendimientos registrados.

Así lo informa la institución insular en su cuenta oficial de 'X', donde matiza que el cierre de la carretera afecta al tramo comprendido entre el Barranco de Tejeda y Ayacata.

La decisión afecta a la accesibilidad de algunas poblaciones en la zona. Mientras se trabaja por "minimizar" el número de núcleos que puedan quedar aislados, hay itinerarios alternativos a través de la GC-600, GC-150 y GC-15.

OTRAS VÍAS AFECTADAS

Debido a los efectos de 'Therese', que deja fuertes lluvias y vientos, también se ha procedido al cierre de la GC-210, entre La Aldea y Artenara, para aliviar la presa del Parralillo.

A esta vía también se suma GC-400, en Ariñez; la GC-505, en Las Crucitas; la GC-606, en El Carrizal de Tejeda; la GC-608, el acceso a La Culata; la GC-200, en su acceso al mirador del Balcón y a Adén, y el acceso a Tirma.

Por otro lado, desde la institución insular, se insta a la preaución de la población. Se recomienda, asimismo, no subir a la cumbre durante el fin de semana debido al riesgo de desprendimientos, además de evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en caso de que sea esencial circular con un vehículo.