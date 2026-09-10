La producción industrial en Canarias baja un 2,5% en julio, frente a una subida del 2,6% a nivel nacional

Industria, empresa industrial - CAIB

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 2,5% interanual el pasado mes de julio en Canarias, 5,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores crecimientos, excepto en Canarias donde cayó un 2,5%.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha aumentado un 1,1%, frente a un incremento del 1,3% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 12,1% con un descenso del 10,1% en el caso de los duraderos y un 12,2% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 5,3%, los bienes intermedios anotaron un 12,4% más y los de la energía, un 3,4% más.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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