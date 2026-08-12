Prohibido el baño en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz (Tenerife) por mala calidad del agua

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz procederá al cierre preventivo temporal de la zona de baño de Punta Brava, en Playa Jardín, atendiendo a la petición comunicada oficialmente por Salud Pública este mediodía después de que una de las analíticas detectara un nivel de Escherichia coli (E.coli) superior al permitido.

El consistorio señala en una nota que se trata de "un único resultado no favorable frente a más de 200 analíticas con resultados satisfactorios" en el conjunto de los controles.

En ese sentido, el Ayuntamiento habría encargado específicamente cinco muestras en la zona afectada, y todas ellas habrían registrado resultados óptimos en el mismo periodo que el análisis de Salud Pública. Por ello, el consistorio ha pedido a la autoridad sanitaria a que proceda al contraste de analíticas con "máxima celeridad".

"Esta diferencia respecto al dato comunicado por Salud Pública hace necesario estudiar y aclarar técnicamente la discrepancia antes de adoptar cualquier nueva decisión", han agregado.

El propósito es que, una vez efectuado el cierre preventivo, la zona pueda reabrirse al público lo antes posible, siempre que los resultados y la autorización de Salud Pública así lo permitan.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha agregado que la prioridad del Ayuntamiento es la de actuar "con absoluta responsabilidad" y proteger la seguridad de los ciudadanos. "Aunque las cinco muestras encargadas por el Ayuntamiento ofrecen resultados óptimos para el baño, debemos atender la petición de Salud Pública y aplicar temporalmente esta medida preventiva", ha señalado.