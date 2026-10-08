Prohibido de nuevo el baño en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, por la mala calidad del agua

Archivo - Playa Grande de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, cerrada al baño - AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha procedido este miércoles al cierre preventivo temporal de Playa Grande Centro, en Playa Jardín, siguiendo la indicación de Salud Pública tras conocerse los resultados no favorables en una de sus analíticas rutinarias.

En un comunicado, desde la corporación municipal han informado que trabajan ya para realizar las comprobaciones necesarias para solucionar la situación y garantizar la seguridad de los usuarios.

El consistorio ha decretado la prohibición al baño en Playa Jardín después de sucederse el último cierre de esta zona del litoral del Puerto de la Cruz el pasado 30 de septiembre, por la mala calidad del agua, procediendo a su reapertura el pasado 1 de octubre.