El proyecto FARO por el fomento de la salud mental en Tenerife intensificará desde septiembre su labor investigadora - CABILDO DE TENERIFE

Esta estrategia insular contará con la adhesión de nueve municipios con el inicio del curso escolar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto FARO, una estrategia insular de prevención y fomento de la salud mental del Cabildo de Tenerife, intensificará en septiembre su labor investigadora, enfocándose en la transferencia de conocimiento y la innovación, con la colaboración de la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de la Salud.

Este enfoque científico permitirá conocer en profundidad el contexto social de los municipios, garantizando que las acciones de prevención respondan de manera efectiva a las necesidades reales de la población, según ha indicado la institución insular en una nota de prensa.

Así, se desarrollarán iniciativas como la evaluación de resultados e impacto mediante la medición del efecto real de las acciones preventivas, la colaboración universitaria a través de la integración de estudiantes a través de prácticas, trabajos finales de grado o máster, y tesis doctorales, y la difusión de conocimiento mediante la publicación de guías, píldoras preventivas y otros materiales.

El proyecto FARO continúa consolidándose como una iniciativa pionera en Tenerife, utilizando la investigación como pilar fundamental para diseñar programas de prevención más robustos y adaptados a la realidad de los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife.

De este modo, se trata de una estrategia insular de prevención que, a partir de septiembre, contará con la adhesión de nueve municipios, consolidándose como un programa de referencia en la isla. En este contexto, la investigación, la transferencia del conocimiento y la innovación son fundamentales para su desarrollo y eficacia.

BALANCE DE PRIMEROS MESES

Durante los primeros cinco meses de ejecución del proyecto, la colaboración ha desarrollado diversas investigaciones clave, entre las que destacan el análisis de necesidades, en el que se realiza la identificación de las características y preferencias de los participantes, la evaluación del contexto -mediante el estudio del entorno social donde se aplican las estrategias de prevención- y el monitoreo del proyecto, que permite una evaluación continua del proceso de implementación en los municipios adheridos para asegurar su eficacia.

Asimismo, se realiza la investigación-acción para la aplicación de metodologías para optimizar la prevención en tiempo real y el análisis de la población, que incluye el estudio tanto la población potencial a la que se dirige el proyecto como de los participantes activos.

Además, se realiza la medición de resultados a través del seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPI) como el alcance potencial, la cobertura de los programas, la intensidad de las sesiones y la gestión de barreras.

FARO cuenta con un proceso de evaluación que controla un proyecto "vivo, capaz de adaptarse y evolucionar" según las necesidades detectadas y el contexto social.

También ha establecido una colaboración a través del PITE (Proyectos de Innovación y Transferencia Educativa) para el curso académico 2025-2026 y 2026-2027, donde alumnado de múltiples facultades podrá participar en actividades prácticas de FARO, para la formación integral y la experiencia directa en proyectos de prevención.