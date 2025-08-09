El proyecto 'Paisajes con historia' permitirá conocer la isla de Fuerteventura a través de cuatro rutas

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 9 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'Paisajes con historia', del Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, permitirá conocer la isla a través de cuatro rutas por distintos lugares, poniendo en valor y preservando el patrimonio insular.

Los itinerarios, dirigidos a la ciudadanía, coordinan diversos momentos históricos y manifestaciones culturales, pudiendo recorrer desde los asentamientos aborígenes hasta la arquitectura defensiva de la mano de un guía especializado y compartir la historia de la isla majorera en comunidad, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

La primera ruta se realizará el 30 de agosto por El Cotillo, visitando sus bienes patrimoniales como la Torre del Tostón, el antiguo muelle o la Ermita del Buen Viaje, y durante el mes de la patrona de la isla, la Virgen de La Peña, se conocerá su historia, cómo fue su aparición, la ermita donde es acogida y el lugar donde se encontraba el primer santuario, en este caso el 27 de septiembre .

Para el mes de octubre están previstas otras dos rutas, de tal forma que una se celebrará el 11 de octubre por Betancuria, la primera capital de la isla, donde se recorrerá el centro histórico y se visitará varios puntos de interés como el yacimiento Morro Humilladero, que fue puesto en visita recientemente por el Cabildo de Fuerteventura.

En cuanto a la segunda está prevista para el 25 de octubre, cuando sse realizará una travesía desde Castillo hasta Las Salinas, donde se realizará un recorrido por la costa conociendo los hornos de cal, construcciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, y se finalizará en el Museo de las Salinas del Carmen.

Para la realización de las rutas y, optando por la sostenibilidad, el Cabildo de Fuerteventura pone a disposición un servicio de guagua, que tendrá las salidas desde Puerto del Rosario para los participantes que así lo soliciten. En la primera ruta se hará una parada en La Oliva y se irá informando para el resto de rutas. Los asistentes deberán inscribirse previamente en patrimonio@cabildofuer.es