El proyecto de restauración de las Cumbres de Famara (Lanzarote), finalista en el concurso nacional 'Europa se Siente'

ARRECIFE (LANZAROTE), 29 (EUROPA PRESS)

El proyecto Restauración de las Cumbres de Famara (Lanzarote), promovido por el Gobierno de Canarias y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha sido seleccionado como finalista en la categoría Europa se Siente Verde del concurso nacional 'Europa se Siente', organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

Según informa la Consejería regional de Transición Ecológica y Energía, en esta tercera edición del certamen se recibieron más de 240 candidaturas de toda España, entre ellas, cinco procedentes de Canarias, distribuidas en seis categorías.

En la categoría Europa se Siente Verde, dirigida a iniciativas vinculadas a la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la restauración ambiental, compitieron 54 proyectos. Solo tres accedieron a la fase final: Restauración de las Cumbres de Famara (Canarias), Beerisk (Andalucía) y Central de Calor Txantrea (Navarra).

Al respecto, el consejero del área, Mariano Hernández Zapata, ha afirmado que "este reconocimiento sitúa a nuestro archipiélago como referente en la restauración de hábitats únicos y vulnerables, y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático".

Además, añadió que se trata de un claro ejemplo de "cómo los fondos europeos, bien gestionados, permiten desarrollar iniciativas innovadoras que combinan ciencia aplicada, bioingeniería y participación de la sociedad".

También expuso que la Restauración de las Cumbres de Famara no se trata de una iniciativa más, sino de un proyecto que combina ciencia aplicada, bioingeniería y educación ambiental con la implicación social y la inclusión, convirtiéndose en un modelo de innovación y participación ciudadana para la recuperación de espacios naturales, "lo que lo convierte en más que merecedor de este reconocimiento.

En esta misma línea, animó a la ciudadanía canaria "a apoyar con su voto esta candidatura, que representa no solo la defensa de nuestro patrimonio natural, sino también una apuesta decidida por un futuro más verde y sostenible".

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FAMARA

El proyecto de restauración de Famara constituye una actuación integral de conservación en una de las zonas de mayor valor ecológico de Lanzarote, con más de 350 especies endémicas. Contó con un presupuesto de más de 1,7 millones de euros, cofinanciados por el Programa Canarias FEDER 2014-2020, y se ha consolidado como un espacio piloto para futuras intervenciones en el archipiélago y en la Macaronesia.

Durante el proceso se han recolectado semillas de 40 especies y se ha logrado la producción de más de 10.000 ejemplares de flora nativa.

Además, se ha implicado activamente a diversas administraciones públicas y entidades privadas. Destaca la participación de la comunidad educativa, así como la implicación del Ministerio de Defensa a través del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-22) a través de la exitosa puesta en marcha de los huertos de productores.

Se trata de un proyecto innovador, de gran impacto social y ambiental, cuyos resultados podrán ser replicables en otros puntos del territorio, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos y de restauración.