Los psicólogos apelan a cuidar el bienestar emocional en Navidad y convivir con las diferencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic.

El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife recuerda la importancia de cuidar el bienestar psicológico durante la Navidad y sostiene que las fiestas no generan conflictos de por sí, sino que exponen los ya existentes.

En palabras de la psicóloga y portavoz del COP, Tamara Cabrera, "la Navidad es para muchos una época especial llena de reencuentros con seres queridos, regalos y tradiciones, pero para otros se convierte en un momento de tensión, reuniones con personas con las que no quieren compartir mesa y emociones a flor de piel, bien por conflictos no resueltos o por incompatibilidad de caracteres".

En su opinión, "poner el foco en cuidar de nuestro bienestar psicológico nos ayudará a poder gestionar de una forma sana estas fechas en las que se remueven nuestras emociones de una u otra manera".

Según datos del Atlas de la Polarización, un 14% de los españoles ha roto en el último año con amigos o familiares debido a discusiones políticas.

Además, tres de cada cinco afirma evitar este tipo de temas en las reuniones navideñas con el fin de prevenir posibles conflictos.

Sin embargo, apuntan desde el Colegio, estas fechas siguen siendo propicias no sólo para debates y desacuerdos políticos, sino también para preguntas sobre decisiones personales, laborales, familiares o incluso sobre el estado físico.

Cabrera explica que "estos debates o preguntas podrían pasar inadvertidos en cualquier otro momento, sin embargo en Navidad, con las emociones en estado efervescente, suelen recibirse como un ataque directo, propiciando así un clima emocional cargado".

Además, prosigue, "en muchas ocasiones se intenta esquivar conversaciones sin haber trabajado el malestar previo, provocando así que este acabe apareciendo de otra forma, con ironía, distancia emocional o estallidos aparentemente desproporcionados".

Desde el Colegio de Psicología de Tenerife explican que en muchas de las discusiones políticas se esconden conflictos más profundos.

"En consulta vemos que no se trata tanto de ideología como de identidad y reconocimiento. Cuando una persona siente que no es escuchada o validada dentro de su familia, cualquier discrepancia se vive como una amenaza personal", señala Cabrera.

Ante este contexto, desde el COP recomiendan poner en práctica estrategias que permitan atravesar las celebraciones sin deteriorar las relaciones ni el bienestar de cada uno.

En este sentido, sugieren aprender a poner límites de forma clara y calmada, no personalizar las opiniones ajenas y, especialmente, aprender a identificar la emoción de fondo, algo para lo que también recomiendan pedir ayuda a los profesionales de la psicología.

"La Navidad idealizada no existe. Lo que sí existe es la posibilidad de relacionarnos de una forma más consciente y menos reactiva. Aprender a convivir con las diferencias sin romper los lazos es una de las grandes tareas emocionales que tenemos para estas fechas", afirma.