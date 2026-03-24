PSOE carga contra la "grave falta de coordinación y previsión" del Gobierno canario para suspender las clases

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro - CARLOS DIAZ-RECIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha denunciado este martes la "grave falta de coordinación y previsión" del Gobierno de Canarias ante el episodio de fuertes lluvias registrado en el archipiélago, especialmente en lo relativo a la actividad docente, y ha exigido responsabilidades al consejero de Educación, Poli Suárez, quien deberá comparecer en el Parlamento para dar las debidas explicaciones.

La secretaria de Organización, Nira Fierro, ha criticado la respuesta del Ejecutivo autonómico por "tardía, desordenada e insuficiente", y señalado que el nivel de improvisación y la falta de instrucciones claras ha generado "incertidumbre y bloqueo" entre los equipos directivos, profesorado y familias.

"El Gobierno de Canarias no puede actuar a golpe de improvisación cuando están en juego la seguridad y el bienestar de miles de estudiantes y profesionales de la educación", ha señalado la dirigente del PSOE, que ha reprochado al consejero de Educación no haber adoptado con antelación las medidas necesarias ante una situación meteorológica que había sido advertida previamente.

Por ello, ha avanzado, solicitarán su comparecencia en el Parlamento de Canarias.

Ha subrayado también que la falta de planificación ha provocado situaciones de riesgo innecesarias, con centros educativos abiertos en zonas afectadas por intensas precipitaciones, desplazamientos evitables y una evidente descoordinación en la toma de decisiones.

"El consejero Poli Suárez ha incumplido gravemente con su deber de velar por la salud y la seguridad del alumnado y del profesorado", ha dicho, insistiendo en que la gestión de este episodio evidencia una preocupante falta de capacidad de dirección y de anticipación por parte de la Consejería.

El PSOE de Canarias reclama al Gobierno autonómico que revise de "forma urgente" sus protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, "estableciendo criterios claros, homogéneos y anticipados que garanticen la seguridad en todos los centros educativos del archipiélago".

Asimismo, exigen que se ofrezcan explicaciones públicas a la comunidad educativa, que "no puede volver a verse expuesta a decisiones improvisadas que comprometen su seguridad".

"Gobernar es prever. Y hoy el Gobierno de Canarias ha fallado precisamente en lo más básico: proteger a su gente", ha concluido Nira Fierro.