El PSOE cree la filtración del informe preliminar de la comisión de investigación "socava el prestigio" del Parlamento

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha afirmado este lunes que la filtración del informe preliminar de la comisión de investigación sobre los contratos en pandemia "socava el prestigio" de la Cámara.

En declaraciones a los periodistas ha insistido en que mina "la credibilidad de la institución" y "lo que es peor, perjudica la confianza en el trabajo de la comisión de investigación" ya que se deslizan conclusiones a la espera del trabajo final.

"Lo que se dice en esa filtración es exactamente lo mismo que declaraba el señor Acosta --presidente de la comisión-- hace dos meses antes de empezar la comisión de investigación. Dos meses antes ya decía exactamente lo mismo, bueno, que no iban a entrar en responsabilidades penales, pero sí que había responsabilidades políticas, exactamente lo mismo", ha agregado.

Franquis ha recordado que CC y PP registraron la petición de comisión de investigación bautizándola como "caso Torres" por lo que no le "sorprende cómo se utiliza" y "cómo se daña" al Parlamento y perjudican el "prestigio" de la institución. "Y ante eso, tienen que asumir responsabilidad", ha agregado.