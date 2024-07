El PSOE exige a Clavijo que rompa con el PP ante su "fracaso" en la acogida de menores

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha exigido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que asuma responsabilidades con su socio de Gobierno, el Partido Popular (PP), ante su "fracaso" en la acogida de menores migrantes y el rechazo de la toma en consideración de la modificación de la Ley de Extranjería en el Congreso, y ha solicitado incluso el cese del vicepresidente y de los consejeros del PP en el Ejecutivo canario.

En la sesión de control al Gobierno, Sebastián Franquis calificó de "muy grave" lo que pasó este martes y le preguntó a Clavijo qué va a hacer a partir de ahora como presidente. "Se lo pregunto a usted, que tiene competencias para solucionar la grave crisis que se produjo con esta tierra. Asuma su responsabilidad como presidente, cese a los consejeros del PP y si no es capaz, convoque elecciones y que decida la ciudadanía de Canarias. Con su propuesta de retirar del orden del día este asunto, no estaba pensando en los intereses de Canarias, sino en salvar a su Gobierno", recalcó.

El portavoz socialista acusó a Clavijo de "faltar a la verdad" en sus críticas a la gestión del PSOE para que la modificación de la Ley saliera adelante y por acusar al Gobierno estatal de no haberse reunido ni con el PP ni con Junts para negociar sus propuestas. "Usted sabe que ha habido reuniones hasta el día de ayer (por el martes), que ha habido reparto de documentos, que se le ha pedido que tuviera como presidente una reunión directamente con el Partido Popular y el Partido Socialista", aseguró.

"Falta usted continuamente a la verdad. No es un problema del Gobierno de España, es un problema de su Gobierno y de usted como presidente. Esto es un fracaso de su Gobierno. No mire usted para el Gobierno nacional, mire usted a la derecha, a los socios que tiene en el Gobierno, que son los responsables de dejar a Canarias absolutamente sola ante la crisis humanitaria", enfatizó Franquis, que le recordó a Clavijo que conocía "perfectamente" el documento donde se recogían las propuestas trasladadas por el PP, y aceptadas en su mayoría: "Usted conoce ese documento que hoy el ministro hará público".

Sebastián Franquis insistió en que es un problema del Gobierno de Clavijo: "Son sus socios de Gobierno los que han votado no, los que han aislado a esta comunidad autónoma, los que han dado la espalda a Canarias. Este es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y que usted debió defender como presidente del Gobierno. Y sus socios son los responsables de llevarnos a esta situación, a la crisis política más grave que ha tenido Canarias en los últimos años".

"Usted no puede mirar para otro lado. Tiene la responsabilidad de buscar soluciones a esta crisis. La tiene como presidente del Gobierno de esta comunidad autónoma. Solo le pido que tenga oficio político y la ejerza. Que piense en los intereses de Canarias", reclamó Franquis, para quien con la votación de este martes "se quedaron sin discurso. Usted el primero". "Hay dos fotos muy vergonzosas para Canarias. La de nuestra comunidad autónoma aislada y la de su fracaso como presidente del Gobierno. Tiene instrumentos en la mano para acabar con esta crisis. Para dar una etapa política distinta a esta comunidad. Asuma la responsabilidad que tiene como presidente del Gobierno", concluyó.

En su respuesta, Fernando Clavijo no admitió que el PSOE le llame "mentiroso" y aseguró que "no hubo ni una sola reunión" entre Miguel Tellado y Angel Víctor Torres. Es más, precisó que el portavoz del PP en el Congreso le envió un documento al ministro nueve días antes de la votación y su respuesta fue "mandarle un whatsapp un día antes". "Con lo cual, no admito que me llame mentiroso", recalcó Clavijo, quien afirmó que el PSOE tampoco celebró ningún encuentro con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras: "No hubo ni una llamada ni una reunión".

Para el presidente canario, lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados ha dejado clara la postura del Partido Socialista, y es que "lo que buscaba era intentar generar una crisis política". "Eso es lo que ustedes intentaron. Se les han visto las vergüenzas. A eso no voy a jugar nunca. Son ustedes los que gobiernan España y este no es un problema de Canarias, es un problema de España y de Europa y ustedes están mirando para otro lado".