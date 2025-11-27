El PSOE presenta 506 enmiendas al presupuesto canario para movilizar 223 millones

Archivo - El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández - PSOE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista Canario ha registrado un total de 506 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 con el fin de movilizar 223 millones de euros.

El objetivo, señala en una nota, es "eliminar en la medida de lo posible las injusticias que comete, corregir desequilibrios que contiene, reforzar la cohesión social, y orientar las cuentas hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible e impulsor de la progresividad en la política fiscal".

Del conjunto de las 506 enmiendas registradas, 384 se dirigen a los estados financieros, mientras que 122 corresponden al articulado de la ley.

Entre algunas de las enmiendas, se movilizan 223.303.065 euros, de los cuales, a Educación se destinan 17.702.450 euros; Universidades (16.101.712); Sanidad (38.434.363) y Derechos Sociales (13.437.731).

El portavoz económico, Manuel Hernández, explica que el volumen y el contenido de las enmiendas "reflejan un trabajo riguroso y una alternativa responsable frente a unas cuentas que, tal y como han sido planteadas, no responden a las necesidades reales de las familias canarias ni a los retos estratégicos que afronta el archipiélago".

MODIFICACIONES FISCALES

Las enmiendas incluyen modificaciones fiscales por valor de casi 100 millones de euros dirigidas a impulsar una deducción para corregir la desigualdad en Canarias que beneficia a las clases medias y colectivos vulnerables de las islas, frente a la "política fiscal regresiva del actual gobierno que tan solo beneficia a las clases altas del archipiélago", señalan los socialistas.

Asimismo, se proponen una batería de enmiendas al articulado que exigen dotar o incrementar los compromisos presupuestarios al Gobierno en materia de infraestructuras educativas, como educación de 0 a 3 años y atención a la diversidad.

También mejoras en equipamiento sanitario; seguridad y emergencias; fondo agrícola y ganadero; bioclimatización de centros educativos; reservas mundiales de la biofesfera; plan de emprendimiento juvenil; ayudas para traslados de pacientes de islas capitalinas y mejora de la productividad en la economía canaria.

En este sentido, Hernández aclara que las propuestas del Grupo Socialista buscan reforzar los servicios públicos esenciales, especialmente sanidad, educación y políticas sociales; impulsar la diversificación económica y la innovación, "clave para que Canarias deje de depender de inercias del pasado", y mejorar la financiación local, garantizando que cabildos y ayuntamientos cuenten con recursos suficientes para atender a la ciudadanía y desarrollar proyectos de inversión.

Además, tienen como objetivo aumentar la inversión territorializada, corrigiendo insuficiencias detectadas en islas no capitalinas, así como introducir mejoras legislativas que aporten mayor claridad, seguridad jurídica y eficiencia en la ejecución presupuestaria.

El Grupo Socialista defendió en este pasado Pleno de la Cámara regional que las enmiendas planteadas son "perfectamente asumibles" y están orientadas a "reorientar unas cuentas que hoy avanzan sin sensibilidad social cuando Canarias necesita una hoja de ruta ambiciosa, moderna y centrada en las personas".

"Si queremos que 2026 sea un año de avance real, debemos ajustar estos presupuestos para que funcionen como herramienta transformadora y no como un simple trámite contable", añade.

Hernández destaca también que el PSOE mantiene su disposición al diálogo con el resto de los grupos parlamentarios para incorporar mejoras que beneficien al conjunto de la ciudadanía.