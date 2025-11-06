Puente cree que el sistema de autoridades portuarias está "equilibrado" pero se va a repensar en un marco estratégico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este jueves que el sistema de las autoridades portuarias en España está "equilibrado" en cuanto a la presencia del Estado en las mismas, si bien apuntó que se está creando un marco estratégico en el que se va a repensar "todo con diálogo".

"Yo sinceramente creo que el sistema hoy está equilibrado, no he tenido grandes fricciones o grandes problemas de incompatibilidad del interés local con el nacional", admitió durante un desayuno informativo del Diario del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, para matizar que hay ciertas cuestiones en "algunos puertos que no" comparten desde el Estado, si bien "no son las esenciales ni las fundamentales".

Añadió que se trata de "diferencias, muchas veces, de cuestiones puramente coyunturales o que, quizás, tengan mucha importancia en lo local y, a lo mejor", desde el ámbito nacional "no" se sabe ver, si bien puntualizó que "no alteran la visión de conjunto del sistema portuario español".

En cuanto a la metodología actual para el nombramiento del presidente de la autoridad portuaria, donde las comunidades autónomas tienen un peso importante, admitió "no" estar "particularmente insatisfecho" con la situación, apuntando que "no" sabe "si habría que ir a un modelo un poco más compartido", aunque consideró que "hay que verlo, no es una cuestión que haya que analizar de manera aislada".