El Puerto de Las Palmas implanta un segundo contenedor de control fronterizo en el Muelle de Cruceros

Contenedor de fronteras de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha culminado el proceso de instalación de los nuevos Puestos de Control Fronterizo con la instalación de un segundo contenedor en el Muelle de Cruceros, ya que a partir de 2026 se automatizan los procesos de control de entrada y salida de ciudadanos de terceros países en consonancia con el sistema europeo Entry Exit System (EES) y de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

De este modo, según ha informado la APLP en nota de prensa, la implantación de un segundo contenedor en el Muelle de Cruceros "supone la optimización" del Puerto de Las Palmas como nodo estratégico en el control de accesos al espacio Schengen, además de facilitar a los pasajeros de cruceros los trámites en el control de pasaportes, lo que mejora su experiencia de usuario al reducir los tiempos de espera.

Al respecto, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha señalado que la implantación de estos nuevos puestos de control supone un "paso clave" en la digitalización del sistema portuario que pone al Puerto de Las Palmas "en consonancia con las estrategias europeas de gestión inteligente de fronteras".

Asimismo indican que, con esta medida, Puertos de Las Palmas da cumplimiento al compromiso de instalar los sistemas de automatización de control de entrada y salida de visitantes, tal y como establece el convenio de colaboración suscrito entre Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad para su despliegue en los puertos españoles, que se basa en el Reglamento (UE) 2017/2226 por el que se establece el Sistema de Entradas y Salidas (EES), así como en el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

El sistema ETIAS es un permiso electrónico obligatorio para viajeros exentos de visado que visiten Europa. Unos 1.400 millones de personas de más de 59 países y territorios deberán contar con esta autorización de viaje cuando programen una estancia de corta duración, lo que afecta al control de acceso de los visitantes de cruceros, entre otros.

Así la implantación del sistema EES permite registrar de manera automática los datos de entrada y salida de estos viajeros, además de mejorar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Thales-TIS por 1.198.991,89 euros (sin IGIC), con una dotación de adquisición e instalación de equipamiento de 787.940,54 euros y 245.136,94 euros para mantenimiento sufragados por los Fondos Europeos para la Seguridad Interior, recogido en el contrato para el suministro, instalación, mantenimiento integral del equipamiento automatizado destinado al control fronterizo y a los servicios de información al pasajero.

El contrato incluye, además de los contenedores, el suministro e implantación de tabletas de registro y verificación para los puertos de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario, sistemas de videovigilancia, infraestructura de telecomunicaciones mediante fibra óptica entre el puesto fronterizo de la Policía Nacional y la Terminal de Cruceros, y señalética e integración de servicios de información al pasajero.

Finalmente, para dar soporte a este nuevo sistema de control de acceso, la Autoridad Portuaria también ha adjudicado un contrato complementario de servicios auxiliares de asistencia e información a pasajeros, a cargo de Activa Forum Canarias, que busca facilitar el uso de los equipos y optimizar la gestión de colas en los puntos de control. Este contrato cuenta también con 142.395,25 euros de financiación europea.