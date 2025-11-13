Los puertos de Arrecife (Lanzarote) y de Puerto del Rosario (Fuerteventura) cerrados por el paso de 'Claudia'

Puertos de Arrecife y de Puerto del Rosario - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Arrecife (Lanzarote) y de Puerto del Rosario (Fuerteventura) estarán cerrados de forma temporal hasta la tarde de este jueves, 13 de noviembre, debido al paso de la borrasca 'Claudia' por el archipiélago.

Así lo ha indicado la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) que, siguiendo las recomendaciones de los prácticos y de Capitanía Marítima, ha decidido cerrarlos de forma temporal para "mantener la máxima seguridad posible en todas" las operativas portuarias debido a la predicción meteorológica ante la borrasca 'Claudia'.

En concreto, el puerto de Arrecife estará cerrado al tráfico portuario entre las 00.00 y 14.00 horas de este jueves, 13 de noviembre; mientras que el de Puerto del Rosario no estará operativo entre las 03.00 y 18.00 horas de este 13 de noviembre.