Puertos Canarios acuerda la gestión directa de 14 instalaciones portuarias para promover la actividad pesquera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ente público empresarial Puertos Canarios, adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y la Consejería regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria han acordado la gestión directa de 14 instalaciones portuarias por parte de la Dirección General de Pesca para promover la actividad pesquera en el archipiélago a través de la cesión de las infraestructuras a las cofradías de pescadores de estos enclaves costeros localizados en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma.

Esta medida se ha formalizado este lunes en un acto celebrado en Agaete (Gran Canaria), donde han estado el presidente de Puertos Canarios y titular de la Consejería canaria de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y su homólogo de Pesca, Narvay Quintero, que han firmado la adenda por la que se renueva el convenio y se incorporan al anterior acuerdo entre ambos departamentos los refugios pesqueros de El Pris, en Tacoronte, y Punta del Hidalgo, en San Cristóbal de La Laguna, ambos en Tenerife.

En el acto también han estado el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, y el director general de Pesca, Esteban Reyes, así como la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, y representantes de las cofradías de pescadores, que "respaldaron la importancia" de esta colaboración para el sector, según han informado las consejerías canarias de Obras Públicas y Pesca en nota de prensa.

Al respecto, el presidente de Puertos Canarios, Pablo Rodríguez, expuso que la firma de la nueva adenda representa un "paso decisivo" en la profesionalización de los 14 refugios pesqueros de Puertos Canarios. Añadió que este proceso se inició en 2019 con el primer protocolo de cesión de gestión a la Dirección General de Pesca y puso en valor el impulso del patrón mayor y la cofradía de Agaete, a quienes ha atribuido "el acierto de señalar la necesidad de una solución" que ahora se concreta con este convenio.

Por otro lado, el consejero regional de Pesca, Narvay Quintero, subrayó que la finalidad de esta actuación "es poner estos refugios pesqueros a disposición de las respectivas cofradías de pescadores para que puedan desarrollar su actividad en estas infraestructuras".

Añadió que esta medida "es fruto de la buena" predisposición de Puertos Canarios que, como entidad titular responsable de estos espacios portuarios, "concede el uso de los mismos para respaldar" la labor de los profesionales del mar e impulsar el sector pesquero.

Asimismo la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, resaltó que es un "día importante" para el municipio y para el sector pesquero, un sector "luchador" y donde "aún hay mucho que trabajar". Además ha agradecido la visita y el compromiso "por conseguir mejoras, no solo" para los pescadores, sino también en el sector primario de Agaete, que trabaja porque han conseguido "consolidar el salto generacional y garantizar la continuidad del oficio con gente joven".

El convenio contempla la renovación de la cesión de las instalaciones de las cofradías de pescadores de San Miguel de Tajao, Nuestra Señora de Candelaria y San Marcos, en Tenerife; así como, las del Castillo del Romeral, Playa de Mogán y Pescatobal (San Cristóbal), en Gran Canaria.

Además la relación de espacios destinados para uso como refugios pesqueros abarca también los ámbitos portuarios de El Cotillo (Fuerteventura), Puerto Espíndola (La Palma), Sardina del Norte, La Aldea (Gran Canaria), Puertito de Güímar, Los Abrigos, El Pris y Punta del Hidalgo (Tenerife).

Con la firma de esta adenda las partes se comprometen a suscribir las actas de entrega de todos estos espacios portuarios en el plazo de tres meses, de tal forma que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria disponga de la gestión y explotación de las instalaciones cedidas para ordenar la actividad y gestionar los servicios del sector pesquero que se refieran a los puntos de primera venta, cuartos de pertrechos, maquinarias y otros recursos para uso preferente del sector.