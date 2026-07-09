Puertos del Estado aprueba el Plan de Empresa 2027 de la APLP que permitirá obras en dique Reina Sofía Sur de Las Palmas

Beatriz Calzada, Francisco Trujillo (dcha) y Gustavo Santana (izq) durante la reunión del Plan de Empresa 2027 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, y el director del ente, Francisco Trujillo, han presentado a Puertos del Estado su Plan de Empresa 2027, documento que recoge el informe de gestión del organismo público para el año próximo y que ha contado con el visto bueno del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.

Esto, según ha informado la APLP en nota de prensa, permitirá impulsar las inversiones públicas previstas, que son casi 25 actuaciones, entre las que destacan la prolongación del dique Reina Sofía Sur en una longitud de 200 metros lineales y con un calado de -24,70 metros, lo que implicará una inversión de 20,5 millones de euros, estando la obra cofinanciada con Fondos Feder.

Esta obra proporcionará abrigo a las dársenas interiores del puerto, sobre todo a las nuevas líneas de atraque creadas en el muelle de León y Castillo, y conseguirá mayor línea de atraque para la reparación de las plataformas petrolíferas, que requieren calados superiores a los 24 metros.

También se prevé la ejecución de un nuevo muelle adosado al dique Reina Sofía Sur, de 336,50 metros, con el que se creará una superficie de trabajo de 15.900 m2. En este caso el presupuesto asciende a 43 millones de euros.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas también prevé ampliar en 466 metros lineales el Muelle Juan Sebastián Elcano para destinarlo a la construcción, reparación, mantenimiento, transformación y desarrollo de artefactos offshore y/o terrestres vinculados a las energías renovables, al desarrollo sostenible y la descarbonización.

La obra, cofinanciada con fondos PORT-EOLMAR, tiene un presupuesto de 50 millones de euros y permitirá crear una explanada anexa de aproximadamente seis hectáreas.

CONSTRUCCIÓN DE DUQUES DE ALBA

Por otro lado, con el fin de mejorar el servicio de suministro de bunkering, un sector que es estratégico para el Puerto de Las Palmas, la Autoridad Portuaria construirá duques de alba que permitan el atraque de buques con eslora que oscila entres los 100 y los 400 metros.

Las obras del proyecto 'Duque de alba entre diques' persigue aumentar la capacidad de bunkering a flote del Puerto de Las Palmas, al tiempo que contará con una inversión de 17,5 millones de euros.

Respecto al Puerto de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, está prevista la ampliación del dique Muelle Comercial en 250 metros lineales, ascendiendo esta obra a 44,2 millones de euros cofinanciada con Fondos Feder y que permitirá dotar de mayor abrigo a las dársenas del puerto, mejorando sustancialmente la operatividad de la terminal de cruceros.

También se construirá una rampa ro-ro que permitirá operar en el nuevo dique los buques de las líneas regulares del puerto. Esta actuación supone una inversión de 3 millones de euros.

Asimismo se contempla en el Plan de Empresa 2027 destinar 2 millones de euros al Puerto de Puerto del Rosario para el acondicionamiento de las instalaciones necesarias para establecer una ruta comercial con Tarfaya, así como la inversión de 2 millones de euros para acometer las actuaciones necesarias para dotar de conectividad eléctrica a los muelles destinados al tráfico interinsular en el Puerto de Puerto del Rosario, así como otros 2 millones para el Puerto de Arrecife, en Lanzarote.

Otros proyectos que se contemplan son el acondicionamiento de la zona de acceso en el Puerto de Arrecife al contradique sur para mejorar la seguridad y la operatividad de la zona, ya que se ha observado que tanto el acceso al mismo como la incorporación de los vehículos que salen hacia la avenida Olof Palme presentan dificultades de maniobra y no resultan cómodos. Para lo que invertirán 460.000 euros.

Asimismo trabajan en el diseño de distintas alternativas viables para la prolongación del Muelle de Cruceros en el Puerto de Arrecife, así como en la redacción de un Plan de Accesibilidad Universal para el puerto con el fin de mejorar la accesibilidad des los espacios y edificios de uso público del mismo.

Finalmente, en el Puerto de Arinaga, en Gran Canaria, la Autoridad Portuaria construirá una explanada de aproximadamente cinco hectáreas adosada al Muelle de Agüimes para mejorar y aumentar las operativas de barcos que transportan las piezas para la instalación de nuevos aerogeneradores en la isla, para lo que se destinará 50 millones de euros.

También se invertirán 2 millones de euros en la urbanización de los terrenos de expansión del Puerto de Arinaga para disponer de grandes superficies para el depósito de las piezas de grandes dimensiones que actualmente se están descargando en el puerto.