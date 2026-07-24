Queman 14 contenedores durante la noche en Santa Cruz de Tenerife

Contenedores y coches quemados en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha informado este viernes de que durante la noche se quemaron 14 contenedores de residuos en diversas calles de la ciudad y que afectaron también a seis vehículos que estaban aparcados y cuatro palmeras.

Los agentes intervinieron en todos estos incidentes con el apoyo del Consorcio de Bomberos de Tenerife y se dio cuenta a la Policía Nacional con el fin de recabar datos para tratar de establecer la autoría de todos estos casos.

El incidente más grave se produjo en la calle Sansón y Barrios en Somosierra donde el fuego comenzó en los contenedores poco antes de las 23.00 horas --concretamente se quemaron ocho y resultaron afectados seis vehículos estacionados, tres de ellos con daños muy importantes, y una palmera--.

Posteriormente se produjeron otras quemas de contenedores en la avenida Manuel Hermoso Rojas, calle Alcalde José Emilio García Gómez, calle Panamá y calle Celia Cruz --seis contenedores más y tres palmeras--.