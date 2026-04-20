Quevedo anuncia su nuevo álbum 'El Baifo' con un espectáculo de drones ante más de 10.000 personas en Las Palmas

Quevedo anuncia en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, su nuevo disco 'El Baifo'. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante grancanario Quevedo ha anunciado este lunes su nuevo álbum 'El Baifo' con un espectáculo de drones ante más de 10.000 personas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, según cálculos policiales.

El artista canario anunció a sus seguidores en redes que algo iba a pasar este lunes a las 20.30 horas (hora canaria), mientras en la playa capitalina se preparaba un gran equipo de sonido.

La presentación comenzó algo más tarde de la hora prevista, pero pronto se despertó el interés cuando en el cielo se desplegaron los primeros drones, que anunciaron el nombre del nuevo disco, que se publicará la próxima semana, según avanzó en el propio 'show'.