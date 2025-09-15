Quintero asegura que Canarias tiene "contenida" la filoxera en Tenerife, donde solo se ha encontrado en hojas

El consejero canario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, asiste a los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios - MATEOLANZUELA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado este lunes que el archipiélago tiene "contenida" la filoxera en Tenerife, donde solo se ha encontrado en hojas.

La filoxera, que afecta a la vid, se encontró el 30 de julio del 2025 en Tenerife, donde se han realizado hasta el momento 3.026 inspecciones, encontrando 61 indicaciones positivas, "siempre en la hoja", matizó el consejero en declaraciones a Europa Press.

Añadió que este insecto puede afectar a la vid de dos formas, una gallícola, que es en las hojas, y otra radícola, que es en la raíz, si bien en Tenerife "solo" se ha encontrado "hasta ahora en las hojas".

Actualmente afirmó que está "contenida en los mismos municipios que al principio", tales como son La Laguna, Tacoronte y La Matanza, de hecho en este último solo se encontró "una cepa que ya ha sido eliminada".

De todas formas, indicó que todas las 61 han sido tratadas ya con insesticida y herbicidas, mientras que 20 de ellas "han sido completamente eliminadas y saneadas" del suelo. Además puntualizó que de estos 61 positivos, el 95% eran viñas "completamente abandonadas".

Quintero afirmó que si bien está "contenida", esto no implica que en próximos días encuentren alguna otra en otro municipio de Tenerife, ya que "por ahora en ninguna otra isla existe filoxera".

Finalmente señaló que hay que esperar a que termine la vendimia para hacer los análisis científico-técnico correspondientes para ver y saber cuánto tiempo lleva la filoxera, si solo está en la hoja o si ya ha cumplido el ciclo completo de raíz y hoja.