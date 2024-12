Quintero ve "generalizado" el robo de aguacates en Canarias pero sostiene que se quedan en el "mercado negro"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha reconocido este jueves el robo "generalizado" de aguacates en las islas si bien ha garantizado que en su mayor parte se quedan en el "mercado negro" y no llegan a los canales habituales de comercialización.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha indicado que los robos han crecido en los últimos años y que no es "para alimentación" pues se han detectado robos de hasta 1.000 kilos en algunas fincas.

El consejero ha valorado que es un cultivo "muy atractivo" por su rentabilidad, dado que precisa de poca mano de obra, y con un precio "bastante positivo" para el agricultor, lo que ha generalizado la existencia de robos.

En ese sentido ha destacado la coordinación de su departamento con los servicios del Seprona para visitar establecimientos comerciales y conocer la trazabilidad del producto, con sanciones para quienes incumplan.

Quintero ha apelado a los consumidores a que "no compren productos que no tengan trazabilidad" porque se desconoce que tipo de productos fitosanitarios se han utilizado y ha puesto como ejemplo que no se puede comprar pescado sin saber si tiene ciguatera. "Todos sabemos de casos que incluso han llegado a fallecer o que desgraciadamente no se han recuperado", ha agregado.

Al venderse los aguacates en el 'mercado negro' ha indicado que "es muy difícil" realizar la trazabilidad porque las ventas se hacen sin factura y los cuerpos de seguridad no pueden entrar a las viviendas.

Junto a los técnicos del ICAA (Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria) ha apuntado que se realizan inspecciones en mercados, hoteles y supermercados y ese año se han incautado "muchísimos aguacates robados que se han vendido en la campaña anterior, igual que otros productos".

Javier Nieto (Vox) ha denunciado la generalización de robos de aguacate, entre ellos en su propia propiedad en Gran Canaria --"alguien que tendría hambre, un adulto famélico, no está penado por el Código Penal" ha ironizado--, algo que "no está pasando en igual medida con otros frutos".

Ha comentado que hay familias que "lo están pasando mal" con "situaciones muy patéticas" dado que se está robando para sacar beneficio económico y después se les aplica un delito de hurto.

Ha incidido en que hay "alarma social" en el campo en un momento en el que Canarias "ha pasado de tener 6.000 millones de kilos de aguacate a 14.000", con un "oro verde que sigue subiendo" y que no se vende por los canales de venta ortodoxos.