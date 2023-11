Ramón Gener ofrecerá una conferencia-concierto en el Auditorio de Tenerife sobre 'Samson et Dalila'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El divulgador musical Ramón Gener vuelve al Auditorio de Tenerife con una de sus conferencias-concierto para desvelar las claves del próximo título lírico de la temporada: 'Samson et Dalila', de Camille Saint-Saëns.

La nueva cita con Gener tendrá lugar este martes a las 19.30 horas en Sala de Cámara. El también escritor aprovechará para hablar de la ópera francesa en general, siempre con el apoyo de sus audiovisuales, su piano y su voz de barítono. Las entradas para esta velada están a la venta por ocho euros.

Este divulgador y músico expondrá los diferentes ángulos desde donde poder descubrir las claves de un título que se llevará a escena en una única función el 9 de diciembre. Se trata de una versión concierto de Samson et Dalila con la Sinfónica de Tenerife, el Coro Ópera de Tenerife-Intermezzo y un elenco de cantantes liderados por el tenor Ivan Gyngazovla como Samson y la mezzosoprano Yulia Matochkina como Dalila.

El argumento, los sentimientos, los personajes, la música y las temáticas serán desvelados por Gener de una forma amena y cercana, utilizando símiles contemporáneos e interpretando algunos fragmentos a piano para reforzar su explicación. De esta manera, se ofrece una oportunidad para todos los que desean conocer más sobre este título antes de la función e incluso para los que nunca han acudido a una ópera y quieres saber un poco más antes de acudir.

Tras esta cuarta conferencia de Ramón Gener en el Auditorio de Tenerife, siempre en la Sala de Cámara a las 19.30 horas, continuarán el resto a lo largo de la temporada siendo la protagonista en cada caso la ópera más cercana. Las dos últimas citas con el popular comunicador serán el 17 de enero con la ópera de cámara de Leonard Bernstein Trouble in Tahiti (enero) y el 21 de febrero con la producción propia del Auditorio de Tenerife de Rusalka, de Antonín Dvorák (marzo).

Ramón Gener, nacido en Barcelona, es licenciado en Humanidades y en Ciencias Empresariales. Comenzó sus estudios como músico a los 6 años en el Conservatorio Superior de Música del Liceu, formación que completó más tarde con la pianista Anna Maria Albors. Por recomendación de la soprano Victoria de los Ángeles comenzó a estudiar canto bajo su supervisión.

Completó sus estudios vocales en Varsovia con el barítono Jerzy Artysz y en Barcelona con el tenor Eduard Giménez. Después de una carrera de varios años como barítono dejó de cantar y comenzó una nueva etapa como divulgador musical ofreciendo conferencias sobre ópera, música clásica y arte.

El eco de estas conferencias lo llevaron hasta el mundo de la televisión. Primero a nivel autonómico en TV3 con el programa Òpera en texans, y luego a nivel nacional e internacional con programas como, This is Opera, This is Art y 200, una noche en el Prado. Programas grabados en español e inglés y que se han emitido y se siguen emitiendo en muchos países del mundo.

En la radio colabora en el programa No es un día cualquiera de Radio Nacional de España (RNE). Actualmente sigue con sus conferencias, clases e intervenciones en RNE. Asimismo, está sumergido en la preparación de su nuevo programa de televisión y su nuevo libro.

Las entradas para esta conferencia de Gener se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas y sábados de 10.00 a 14.00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para menores de 30 años, estudiantes, desempleados y familias numerosas.