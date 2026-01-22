Reabre la circulación en el Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria, tras concluir los trabajos de asfaltado

Paseo de Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria, en la reapertura de la circulación tras los trabajos del asfaltado - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reabierto este jueves al tráfico el Paseo Tomás Morales tras concluir los trabajos de asfaltado integral de la vía, después de dividirla en dos fases y con una inversión de 785.281,03 euros.

La actuación, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa, se ha realizado "por primera vez en más de medio siglo" y se ha realizado entre Bravo Murillo y el Paseo de Madrid, así como la adaptación de 51 puntos para mejorar la accesibilidad.

En concreto, desde la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado se han ejecutado 45 rebajes en pasos de peatones, dos elevaciones de acera para eliminar zonas donde se acumulaba agua y cuatro desplazamientos de rejillas para evitar tropiezos.

Para los trabajos de asfaltado desarrollados entre Bravo Murillo y la Plaza de la Constitución se han aplicado 1.600 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, distribuidas en tres capas, sobre una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados y a lo largo de 450 metros de vía.

Estos trabajos han incluido el fresado de, al menos, 15 centímetros del pavimento existente, el desmontaje de las losas de hormigón de la calzada y la posterior aplicación de la nueva capa de rodadura para mejorar la seguridad vial, la comodidad de la circulación y la durabilidad del firme.

Una vez finalizado el asfaltado, se han ejecutado las labores de recrecido de registros y otros elementos de la calzada, así como la pintura de las marcas viales.