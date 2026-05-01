Reabre la Librería del Cabildo de Tenerife tras más de seis años cerrada

Acto de reapertura del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Librería del Cabildo de Tenerife, que gestiona la Consejería de Cultura, Museos, y Deportes a través la empresa pública Ideco, abrió sus puertas en la tarde de este jueves tras permanecer cerrada durante más de seis años, recuperando de esta manera uno de los espacios culturales más singulares de Tenerife.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, que estuvieron presentes en el acto junto a un nutrido grupo de escritores tinerfeños, representantes del sector y del mundo cultural de las islas, afirmaron que "la Librería del Cabildo es una pieza esencial de las diferentes líneas de trabajo que se desarrollan en el sector, apoyando a la empresa a través de subvenciones a Greca y a Aprolite y ayudas a la edición de libros; a los creadores mediante los proyectos que generan nuevos escritores y facilitándoles su contacto con los lectores en las ferias del libro y conferencias y a propios lectores a través del apoyo a las bibliotecas municipales y los clubs de lectura, y en conjunto a la presencia recuperada en las ferias del libro".

En su opinión, "estas acciones acompañan la creación de la Casa Museo de la Literatura y los escritores en la Casa Borges Estévanez, y el nuevo premio de literatura del Cabildo de Tenerife, Nicolás Estévanez".

Tanto Lope Afonso como José Carlos Acha insistieron en que quieren "consolidar este espacio como un punto de referencia para la difusión del patrimonio cultural canario, con un amplio catálogo que abarca desde la historia y la literatura hasta la ciencia, las tradiciones y el pensamiento contemporáneo de las islas".

El protagonista en este primer mes de reapertura de la Librería del Cabildo es el escritor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa Rial, cuya obra está presente en el escaparate de este espacio durante el mes de mayo.

La Librería del Cabildo estrenará la primera de las actividades previstas el próximo 6 de mayo con un taller literario impartido por Víctor Conde.

La actividad se desarrollará durante todos los miércoles del mes en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Las personas interesadas en asistir al taller, que es de carácter gratuito, deben inscribirse previamente en info@libreriadelcabildo.net hasta que se complete el aforo.

Los participantes recibirán formación sobre diferentes aspectos como los géneros literarios, los fundamentos de la escritura, cómo se escriben los diálogos en cuento y novela, cómo se construye un buen personaje o los entresijos del mundo editorial, entre otros temas.

Ubicada junto al Teatro Baudet en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida Islas Canarias número 4, la Librería del Cabildo abre en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas (de lunes a miércoles); los jueves y viernes cerrará a las 19.00 horas (para dar paso a la programación de actividades culturales) y el horario de apertura al público los sábados será de 10.00 a 13.00 horas.