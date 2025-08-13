Reclaman un plan de medidas en centros sanitarios y residencias para una atención "eficiente" durante las olas de calor

Archivo - Manos de una persona joven y una persona mayor en una foto de archivo de la Coordinadora. - COORDINADORA 5+1 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea7islas, que agrupa a 14.000 trabajadores pertenecientes a 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, y la Plataforma de residencias dignas sociosanitarias han remitido este miércoles un escrito a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y a la de Bienestar Social, Candelaria Delgado, solicitando un plan de contingencia en centros sanitarios públicos y residencias ante las olas de calor.

En un comunicado los colectivos representantes exponen que, ante el que ya es "un fenómeno cada vez más frecuente y severo" en Canarias, los centros sanitarios y las residencias públicas de mayores en Canarias deben estar preparadas para responder a las necesidades de sus pacientes y residentes a través de un plan de contingencia "efectivo" que garantice la salud y seguridad de los pacientes más vulnerables y sus trabajadores.

Entienden "esencial" contar con una planificación y preparación para dar una respuesta "eficiente" ante las olas de calor que son "cada vez son más frecuentes, con temperaturas más extremas y duraderas". De hecho, subrayan, uno de los mayores desafíos es el funcionamiento de los sistemas de climatización, ya que "muchos centros sanitarios y residencias no cuentan con aire acondicionado centralizado o tienen equipos obsoletos".

Por ello, han calificado como "urgente" que los planes de contingencia sean una política estructural dentro del sistema de salud pública, ya que, argumentan, las olas de calor no son una excepción estacional sino que "son parte del nuevo escenario climático".

"Mientras el calor sigue golpeando con fuerza, miles de trabajadores sanitarios, no sanitarios y sociosanitarios siguen sosteniendo, con esfuerzo y compromiso, la salud pública. Hoy, más que nunca, el bienestar en los centros sanitarios y residencias también depende de la temperatura que hay fuera", subrayan en la nota desde Asamblea7islas.