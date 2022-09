Rector de la ULPGC agradece el compromiso del Gobierno de Canarias con las universidades y la mejora de su financiación

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, ha agradecido el compromiso que está demostrando el Gobierno de Canarias con las universidades públicas y con la mejora de su financiación.

Durante su discurso este viernes en el Acto Oficial de Apertura del Curso Académico 2022-2023, ha hecho especial hincapié que las instituciones universitarias están viviendo en la actualidad un momento de "cambio" y de "adaptación".

"Algo que no es nuevo para las universidades --expuso--, ya que, como concepto, están a punto de alcanzar un milenio de existencia".

Para Serra Majem, esa transición hacia un nuevo marco legislativo exigirá cambios en las universidades públicas y también nuevos compromisos en las administraciones que las sustentan para cumplir con el servicio público de educación superior.

"Por eso --señaló-- quiero agradecer públicamente al presidente, Ángel Víctor Torres, y al vicepresidente, Román Rodríguez, su compromiso con las universidades públicas canarias y con la necesaria mejora de su financiación. Muchas gracias en nombre de toda la Comunidad Universitaria".

En este sentido, el rector incidió en que dicho compromiso permitirá afrontar los retos que el nuevo marco va a exigir y cuyo cumplimiento ha asumido como objetivo toda la comunidad universitaria para poder encarar los capítulos 1 y 2 "con dignidad y sin fricciones".

"No será fácil pero que no lo sea es precisamente lo que lo convierte en algo enriquecedor. Al echar la vista atrás nunca recordamos aquellos logros que no nos han costado esfuerzo, pero sí que nos enorgullecemos por los que nos han obligado a trabajar con ahínco para su consecución", aseveró Serra Majem.

"QUEDA MUCHO POR HACER. EL CAMINO HA COMENZADO"

Por otro lado, ha entendido que aún "queda mucho por hacer" porque "el camino ha comenzado". "Algunas etapas no serán sencillas, soy consciente de ello, pero estoy plenamente convencido de que lograremos nuestros objetivos institucionales", declaró.

"Lo que nos anima --continuó-- es nuestra voluntad de situar a la ULPGC en lo más alto y contraponer a las críticas la información sobre todo aquello que hacemos bien, que es mucho, y la transparencia en nuestra gestión, unido a la necesaria y continua autocrítica".

Por ello, el rector ha hecho especial hincapié en que se necesita, junto al compromiso de las administraciones autonómica, insulares y municipales, la complicidad de la sociedad civil, el tejido empresarial, las organizaciones no gubernamentales, los cuerpos militares y de seguridad, la iglesia, las universidades y centros educativos privados, los cuerpos consulares o los colegios profesionales.

"En una sociedad como la actual en la que se configura una nueva relación entre la ciencia, la sociedad y la tecnología, la Universidad debe seguir siendo un refugio y un espacio de libertad garantizado por el Estado a través de la defensa de la Autonomía Universitaria", entendió.

Por ello, observó que la ULPGC quiere hacer que la transición a una universidad más moderna e innovadora se haga de una forma rápida.