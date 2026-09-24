El rector de ULPGC espera que la financiación del Gobierno canario cubra gastos estructurales y compense lo no percibido

Archivo - El rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem - ULPGC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha indicado este jueves que espera que el contrato programa con el Gobierno canario cubra los gastos estructurales y compense lo que no han percibido en los "últimos cuatro o cinco años".

"Yo espero de este contrato programa dos cosas. Primero, que cubra nuestros gastos estructurales, fundamentalmente de personal, que no tengamos que recortar; y segundo, que se compense lo que hemos dejado de percibir en los últimos cuatro o cinco años", apuntilló el rector en declaraciones a los periodistas previamente al acto de apertura del curso académico 2026/27 de la ULPGC.

Serra ha asegurado que está "todo estudiado, las cifras están consensuadas" y tienen que "llegar a este punto de partida" para poder "trabajar en incentivos, en objetivos" y que el Gobierno canario les "diga exactamente qué es lo que quieren" de las universidades públicas.

El rector indicó que este miércoles estaba prevista una reunión para seguir trabajando en el contrato marco pero "se canceló por motivos de salud de uno de los miembros" y por la noche enviaron una ficha financiera, que si bien admitió "no" haberla podido ver, sí dijo que le "consta que no llega" a lo que habían previsto.