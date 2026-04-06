Recuperan del mar el cuerpo sin vida de una persona en la costa de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Salvamento Marítimo han recuperado este lunes del mar el cuerpo sin vida de una persona que habría sido avistado a unos 300 metros de la costa de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife.

Una vez en el lugar, una moto de agua de socorrismo de playas procedió a recuperar el cuerpo, que lo llevó hasta la Salvamar Menkalinan, responsable de trasladarlo hasta playa San Juan, según ha informado el organismo estatal.

Una vez en tierra, las autoridades se hacen cargo de las diligencias oportunas.