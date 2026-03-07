La Red Sísmica Canaria registra 337 terremotos de baja magnitud en la última semana, la mayor parte en Tenerife - INVOLCAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria ha registrado un total de 337 terremotos de baja magnitud entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 2026, cuyo valor máximo de 2,4 ha estado relacionado con un terremoto ocurrido el 2 de marzo de 2026 entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Se trata de los datos ofrecidos por el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) en su último parte volcanológico 'Guayota-Canarias', que refleja la actividad en las islas desde el 27 de febrero, a las 00:00 horas, hasta el 6 de marzo, a las 00:00 horas.

En la actualidad, especifican, los semáforos volcánicos de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria se encuentran en posición 'Verde', por lo tanto, los residentes y visitantes de estas islas pueden desarrollar sus actividades con "absoluta normalidad".

Transcurridos más de tres años después de finalizar la erupción en la isla de La Palma, los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han vuelto a la normalidad. Asimismo, su semáforo volcánico se encuentra en posición 'Amarillo', una situación que implica que los residentes y visitantes tienen que seguir estando atentos a las comunicaciones de las autoridades de protección civil.

CARACTERÍSTICAS

La Red Sísmica Canaria ha registrado 337 terremotos de baja magnitud, cuyo valor máximo de 2,4 ha estado relacionado con un terremoto ocurrido el pasado lunes, 2 de marzo de 2026, y localizado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.

La energía sísmica total liberada durante la semana pasada en el archipiélago ha sido de 0,08 gigajulios. Y respecto a su localización, los terremotos se localizaron principalmente en las islas de Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y La Palma.

En esta última permanece una sismicidad de baja magnitud, muy inferior a la sismicidad que se observó durante la erupción del 2021.

ACTIVIDAD TECTÓNICA

Recuerda Involcán que Canarias también se caracteriza por una moderada actividad tectónica, por lo tanto, también se han registrado algunos terremotos a lo largo de algunas fallas sísmicas activas como la que se encuentra entre Tenerife y Gran Canaria.

Con respecto a la deformación del terreno, no se han observado variaciones relevantes en ninguna isla. Y en relación a la emisión de gases, excluyendo las zonas de La Bombilla y Puerto Naos, continúan registrándose emisiones anómalas de dióxido de carbono (CO2).

La Red Geoquímica Canaria refleja que los valores de emisión difusa de gases volcánicos relativamente más altos se registran en Tenerife, donde ya conocemos que, a partir de 2016, se registra un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, un proceso es "normal" en sistemas volcánicos a corto y medio plazo.

LA ISLA DE TENERIFE

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) continúaba registrando este viernes una "leve" actividad sismovolcánica en Las Cañadas del Teide, una situación que, según mantienen los expertos, sigue sin aumentar el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla.

Se tratarían de eventos de baja frecuencia, tanto en forma de pulsos como de decenas de eventos híbridos intercalados con estos, tal y como se venía registrando en la isla desde el 4 de marzo, según ha precisó la institución en 'X'.

Además, si bien se trataría de una actividad "similar" a la registrada en febrero, cuando se registraron hasta siete enjambres sísmicos, no tendrían vinculación con ellos al no contar con las características comunes "suficientes".

MÁS DE 270 EVENTOS HÍBRIDOS

Hasta este viernes y desde el pasado 4 de marzo, cuando se comenzaron a detectar estos últimos movimientos sísmicos, el IGN habría detectado hasta 272 eventos híbridos, de los que se han podido localizar 65, con magnitudes menores a los 1,6 mbLg.

Respecto a su ubicación, estos eventos se situarían como en los días anteriores, es decir, en la zona oeste de Las Cañadas, entre 8 y 16 km por debajo del nivel del mar, similar a la de la actividad registrada este jueves.

El IGN ha informado que este tipo de actividad detectada en la isla no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

La entidad, responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio u alteración.