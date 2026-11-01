Reestablecido el suministro eléctrico afectado en Tenerife por la tormenta, que deja casi medio centenar de incidencias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centena de incidencias han sido registradas en las islas de Tenerife y La Palma a consecuencia de la tormenta, que deja en las islas intensas lluvias desde la pasada madrugada. La situación ha provocado incidencias en el suministro eléctrico en Tenerife y La Gomera, que pudo reestablecerse poco después con normalidad.

Así lo informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que puntualiza, entre las incidencias, desprendimientos puntuales en ambas islas, afectadas por la situación de alerta, así como achiques en municipios del sur.

Las intensas lluvias también han provocado la caída del suministro eléctrico en Tenerife y La Gomera. La incidencia habría dejado sin luz a unas 160.000 viviendas a primera hora de este domingo.

Según precisan a Europa Press fuentes de Red Eléctrica, a las 8:24 horas, se produjo la desconexión de dos circuitos de 220 kV en el sur de Tenerife, la línea 220 kV Granadilla-Vallitos y la línea 220kV Vallitos-Abona, y la desconexión de un importante contingente de generación en la central de Granadilla a consecuencia de la tormenta.

Asimismo, la incidencia ha afectado al suministro eléctrico, dejándose de alimentar 140MW aproximadamente en el sistema Tenerife-La Gomera. Sin embargo, a las 8:51 horas de este domingo, quedó restablecido todo el suministro.

Fuentes de Red Eléctrica aseguran que se ha activado toda la generación disponible, incluida la generación de emergencia para la pronta recuperacion del servicio eléctrico.