Regalan a los ciudadanos de Tenerife ejemplares de faya para celebrar el Día del Árbol Canario en la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, regalará ejemplares de faya a todas las personas que acudan al Centro de Recuperación de Fauna y Flora Salvaje de La Tahonilla (La Laguna) con motivo de la celebración del Día del Árbol Canario, que se conmemora hoy, domingo.

La iniciativa concluirá el viernes 12 de diciembre. La entrega de ejemplares se realizará, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes exclusivamente, ha informado la institución insular en una nota.

Se trata de una propuesta que tiene como eje principal el regalo de ejemplares de la faya de forma gratuita con el trasfondo didáctico de la necesidad "de proteger y conservar" los montes y bosques de la isla, así como poner en conocimiento el valor de este tipo de flora.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que "Canarias, y en especial Tenerife, tienen una flora única, con un alto número de especies autóctonas y endémicas". Por ello, en este día, se busca reconocer la protección de ese patrimonio natural "único en el mundo", combatiendo la biodiversidad y protegiendo este patrimonio natural.

VIVERO DE LA TAHONILLA

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, en la Carretera de La Esperanza, km 0,4 (La Laguna), dispone de un vivero dedicado a la producción de flora para la restauración ecológica y recuperación del bosque termófilo y también ofrece a la ciudadanía la posibilidad de comprar plantas canarias. El vivero produce unas 30.000 plantas al año, aproximadamente, de 50 especies diferentes.

La faya, puntualizan desde el Cabildo, está presente en los dominios potenciales del Monteverde, pinar mixto y zonas húmedas de bosque termófilo. Se encuentra de forma natural en Canarias, aunque no es una especie endémica de las islas. Se trata de un árbol pequeño de hasta 20 metros de altura, de hojas simples, flores muy pequeñas y frutos comestibles. Endémico de la región macaronésica, este árbol es una de las especies muy presentes en los montes de laurisilva.

Los frutos se conocen popularmente como fayos, creces o erúes, y tienen un sabor dulzón cuando se comen maduros, aunque son algo astringentes. En la época aborigen se llegó a elaborar con ellos una sustancia alimentaria a modo de gofio que tras secarlos al sol se molían y servían de sustento. Según la tradición en las islas, la infusión de sus flores tiene propiedades anticatarrales.

Además, es una de las especies de mayor aprovechamiento forestal, de la que se obtienen varas para los cultivos, mangos de herramientas y aperos para la labranza. Antiguamente, su madera se empleó para fabricar muebles.