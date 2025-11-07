La regata ARC+ 2025 partirá este domingo desde el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria rumbo al Caribe

Archivo - ARC Plus 2024 en Las Palmas de Gran Canaria - JAMES MITCHELL. CEDIDA POR AYUNTAMIENTO LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La flota de la regata ARC+ 2025, organizada por el World Cruising Club, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, partirá este domingo, 9 de noviembre, desde el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a Mindelo (Cabo Verde), primera escala antes de continuar hacia Saint George, en la isla de Granada (Caribe).

Serán 89 embarcaciones y 422 navegantes procedentes de 27 países, los que tomarán la salida en esta 12ª edición de la ARC+, que forma parte del programa conmemorativo del 40 aniversario de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC), según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Para ello, las tripulaciones, que llevan varias semanas en la capital grancanaria, ultiman estos días los preparativos para una travesía de 3.000 millas náuticas que realizarán en dos etapas: 850 millas hasta Mindelo y 2.150 millas hasta Granada.

En esta ocasión el barco más grande de la flota es el Anastasia (Jersey), de 20,36 metros, y el más pequeño el Restless of Stornoway (Reino Unido), de 10,77 metros.

La salida de la regata este domingo, a partir de las 10.00 horas, podrá seguirse desde la Avenida Marítima y el muelle deportivo. La organización espera condiciones óptimas de viento de noreste para facilitar el inicio de la travesía.

La ARC+ está patrocinada por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y la Grenada Tourism Authority, además del apoyo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Port Louis Marina.

Tras esta regata, la próxima gran cita del calendario náutico de este mes de noviembre será el domingo, 23 de noviembre, con la salida de la ARC 2025, la travesía principal del rally, que celebra en 2025 su 40 edición y que en esta ocasión reunirá a 150 embarcaciones rumbo a la isla de Santa Lucía, en El Mar Caribe.

Al respecto, señalan que desde la primera edición de la ARC en 1986, más de 7.000 embarcaciones y decenas de miles de navegantes han partido desde Las Palmas de Gran Canaria rumbo al Caribe.