Registrado un terremoto de magnitud 3,5 entre Tenerife y Gran Canaria, en el Volcán de Enmedio

Terremoto localizado en el Volcán de Enmedio - IGN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado este jueves un terremoto de magnitud 3,5 en la Escala de Richter, sentido por la población, en la zona del Volcán de Enmedio, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El seísmo se ha detectado a las 11.13 horas a una profundidad de 19 kilómetros y ha estado precedido de otro en la misma zona, de magnitud 1,7, localizado a una profundidad de cinco kilómetros en la noche de este pasado miércoles, a las 23.00 horas.