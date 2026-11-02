Restablecido el suministro eléctrico en La Palma tras un cero energético de casi cuatro horas

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 2 (EUROPA PRESS)

Endesa y Red Eléctrica (REE) han confirmado este lunes la reposición del 100% del suministro eléctrico en La Palma tras un cero energético que ha durado casi cuatro horas.

"Agradecemos la paciencia y comprensión de todas las personas afectadas durante el proceso de recuperación", ha escrito Endesa en su perfil de 'X'.

La interrupción del suministro, que afectó a más de 50.500 clientes, se produjo a las 06.38 horas de este lunes cuando se produjo una avería en la línea de transporte eléctrico Guinchos-Valle debido a la tormenta eléctrica que ha afectado a la isla, que estuvo en alerta máxima por lluvias.

La Consejería de Transición Energética y Energía del Gobierno de Canarias apunta que mantiene "estrecho contacto" con Endesa y REE para esclarecer las causas de lo sucedido.

Así, apunta que el sistema eléctrico de La Palma arrastra "problemas estructurales" de generación, transporte y distribución y ya ha advertido de las "deficiencias" y trabaja en la búsqueda de soluciones, algunas ya en marcha y otros con un ritmo "más lento de lo deseable", con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro y evitar nuevos incidentes.